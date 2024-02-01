Экс-футболист сборной Украины стал главным тренером ФК в России: о ком речь

Бывший футболист "Шахтера" и сборной Украины, который в начале полномасштабного вторжения жил в Мариуполе, внезапно "выплыл" в Санкт-Петербурге, где стал главным тренером российского футбольного клуба "Звезда". Речь идет о футболисте Геннадии Орбу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение на официальном сайте футбольного клуба команды второй лиги "Звезда".

Прежний тренерский состав "Звезды", в который входили бывшие украинские футболисты Геннадий Зубов и Виталий Вицинец, отправлен в отставку.

Геннадий Орбу родился в 1970 году в Макеевке. Военную службу проходил в Днепре. Начинал играть в команде "Бажановцы" в Макеевке как полузащитник, в 1992 году его пригласили в "Шахтар". В составе этого ФК он отыграл четыре сезона, провел 106 матчей и забил 12 голов.

В 1996-1997 провел один сезон в российском клубе "Ротор", потом снова вернулся в "Шахтар". Летом 2000 сначала перешел в "Ворсклу", потом - в саратовский "Сокол", где в 2002 году завершил игровую карьеру.

В 1994 году получил приглашение в национальную сборную Украины, сыграл в матче против сборной Эстонии. С 1994 по 1997 играл за сборную Украины, участвовал в 17 матчах.

В 2003 году вернулся в донецкий "Шахтар" как тренер-селекционер, где остался работать до 2009 года. В 2013 стал главным тренером молодежной команды "Шахтаря", а потом стал тренером "молодежки" "Севастополь". Позже стал главным тренером "Севастополя". Двухразовый обладатель Кубка Украины - в 1995 и 1997 годах.

Геннадий Орбу (скриншот)

В начале полномасштабного вторжения 53-летний Геннадий Орбу жил вместе с семьей в Мариуполе, где работал тренером. Только через три недели он смог с женой и детьми выбраться из оккупированного города - в оккупированный Бердянск. А теперь он оказался в Санкт-Петербурге.

"Наш клуб подписал контракт с новым главным тренером. Им стал Геннадий Григорьевич Орбу. Экс-футболист донецкого «"Шахтера", "Ротора", "Сокола" и сборной Украины. Трехкратный серебряный призер чемпионата Украины, дважды обладатель Кубка Украины, бронзовый призер чемпионата России и дважды включался в список 33-х лучших футболистов Украины. Ранее специалист работал со многими клубами, включая донецкий "Шахтер" и грузинский "Колхети-1913", - сказано в сообщении клуба.