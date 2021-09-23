ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Лидер "Динамо" впервые дал интервью на украинском: "дуже люблю свою мову"

Новина українською →
Киев, Четверг 23 сентября 2021 12:55
Лидер "Динамо" впервые дал интервью на украинском: "дуже люблю свою мову" Александр Караваев (фото: instagram.com/uafukraine)
Автор: Дмитрий Войналович

Известный футболист Александр Караваев впервые дал интервью на украинском языке. На такой шаг один из лидеров киевского "Динамо" и сборной Украины решился после матча за Суперкубок против донецкого "Шахтера", который горняки выиграли с разгромным счетом.

Почему именно сейчас 29-летний Караваев перешел на украинский, он рассказал в комментарии журналисту канала "Футбол 1".

Так, после нескольких ответов футболиста на вопросы, которые касались непосредственно проигрышной для киевлян игры, журналист отметил хороший ("перфектный") уровень украинского языка Александра. Более того, поблагодарил учителей звездного футболиста в Херсоне.

На это футболист сказал, что он "планировал отвечать на интервью на украинском".

"Я всю жизнь общался на русском, а учился в украинской школе. Я люблю очень свой язык и хочу общаться. Поэтому если меня будут спрашивать на украинском, я всегда буду отвечать на украинском", - пообещал Караваев.

Эксперты в послематчевой студии оценили общение футболиста одним словом - "респект".

Александр Караваев дал интервью на украинском языке

Добавим, что Александр родился в Херсоне. В 13-летнем возрасте он перебрался в Донецк, где выступал за "Шахтер". Затем играл за "Севастополь" и луганскую "Зарю".

Недавно звезда национальной сборной Андрей Ярмоленко тоже заговорил на украинском и рассказал, почему не делал этого раньше.

А ранее еще один лидер сборной Украины Роман Яремчук поставил на место российских журналистов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо Футбол
LITE
Праздник 23 сентября: что категорически нельзя делать в этот особенный день
Праздник 23 сентября: что категорически нельзя делать в этот особенный день