Лидер "Динамо" впервые дал интервью на украинском: "дуже люблю свою мову"

Известный футболист Александр Караваев впервые дал интервью на украинском языке. На такой шаг один из лидеров киевского "Динамо" и сборной Украины решился после матча за Суперкубок против донецкого "Шахтера", который горняки выиграли с разгромным счетом .

Почему именно сейчас 29-летний Караваев перешел на украинский, он рассказал в комментарии журналисту канала "Футбол 1".

Так, после нескольких ответов футболиста на вопросы, которые касались непосредственно проигрышной для киевлян игры, журналист отметил хороший ("перфектный") уровень украинского языка Александра. Более того, поблагодарил учителей звездного футболиста в Херсоне.

На это футболист сказал, что он "планировал отвечать на интервью на украинском".

"Я всю жизнь общался на русском, а учился в украинской школе. Я люблю очень свой язык и хочу общаться. Поэтому если меня будут спрашивать на украинском, я всегда буду отвечать на украинском", - пообещал Караваев.

Эксперты в послематчевой студии оценили общение футболиста одним словом - "респект".

Александр Караваев дал интервью на украинском языке

Добавим, что Александр родился в Херсоне. В 13-летнем возрасте он перебрался в Донецк, где выступал за "Шахтер". Затем играл за "Севастополь" и луганскую "Зарю".