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Экс-девушка Богдана в вызывающем наряде открыто флиртует с Кивой (фото)

Четверг 10 сентября 2020 19:33
Экс-девушка Богдана в вызывающем наряде открыто флиртует с Кивой (фото)
Илья Кива и Анастасия Сличная флиртуют в соцсетях (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Появилась переписка между Ильей Кивой и Анастасией Сличной

Модель и бизнес-вумен Анастасия Сличная, которая зимой рассталась с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом, показала фото в соцсетях, на котором она предстала в дерзком образе.

На красотке надет один лишь пиджак, а главными "героями" снимка стали бесконечные ноги девушки.

"- Настя, опиши себя двумя словами... - Я опаздываю", - загадочно подписала девушка снимок.

Экс-девушка Богдана в вызывающем наряде открыто флиртует с Кивой (фото)

Анастасия Сличная показала длинные ноги (фото: facebook.com/Анастасия Сличная)

К комментариям присоединился скандальный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива, который начал флиртовать с девушкой.

"Я всегда вовремя, даже когда опаздываю или вообще не пришла", - пококетничал Кива.

На что Настя ответила: "Как хорошо ты меня знаешь".

Кива игриво парировал с намеком: "Пока еще не так хорошо".

Экс-девушка Богдана в вызывающем наряде открыто флиртует с Кивой (фото)

Илья Кива флиртует с Анастасией Сличной (скриншот)

Под этим постом один из комментаторов пошутил по поводу того, что Анастасия так спешила, что забыла надеть юбку.

Напомним, что Андрей Богдан удивил заявлением в откровенном интервью, которое он дал Дмитрию Гордону.

Также мы писали, что Андрей Богдан "наехал" на Зеленского, сказав, что президент превратил Украину в посмешище.

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