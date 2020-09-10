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Екс-дівчина Богдана в яскравому вбранні відкрито фліртує з Ківою (фото)

Четвер 10 вересня 2020 19:33
Екс-дівчина Богдана в яскравому вбранні відкрито фліртує з Ківою (фото)
Ілля Ківа та Анастасія Слічна фліртують в соцмережах (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

З'явилася переписка між Іллею Ківою і Анастасією Слічною

Модель і бізнес-вумен Анастасія Слічна, яка взимку розлучилася з екс-головою Офісу президента Андрієм Богданом, показала фото в соцмережах, на якому вона з'явилася у відвертому образі.

На красуні надітий один лише піджак, а головними "героями" знімка стали нескінченні ноги дівчини.

"- Настя, опиши себе двома словами... - Я спізнююся", - загадково дівчина підписала знімок.

Екс-дівчина Богдана в яскравому вбранні відкрито фліртує з Ківою (фото)

Анастасія Слічна показала довгі ноги (фото: facebook.com/Анастасія Слічна)

До коментарів приєднався скандальний нардеп від ОПЗЖ Ілля Ківа, який почав фліртувати з дівчиною.

"Я завжди вчасно, навіть коли запізнююсь або взагалі не прийшла", - пококетував Ківа.

На що Настя відповіла: "Як добре ти мене знаєш".

Ківа грайливо парирував з натяком: "Поки ще не так добре".

Екс-дівчина Богдана в яскравому вбранні відкрито фліртує з Ківою (фото)

Ілля Ківа фліртує з Анастасією Слічною (скріншот)

Під цим постом один з коментаторів пожартував з приводу того, що Анастасія так поспішала, що забула одягнути спідницю.

Нагадаємо, що Андрій Богдан здивував заявою у відвертому інтерв'ю, яке він дав Дмитру Гордону.

Також ми писали, що Андрій Богдан "наїхав" на Зеленського, сказавши, що президент перетворив Україну на посміховисько.

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