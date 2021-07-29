Экс-депутат призвал СБУ расследовать возможную работу GlobalMoney в ОРДЛО: что известно

"По сообщениям СМИ, в захваченных Россией так называемых "ДНР и ЛНР" действует украинская платежная система Globalmoney, которая через запрещенную в Украине соцсеть "ВКонтакте" консультирует, оказывает услуги и открыто пишет о сотрудничестве с российскими банками, против которых в Украине введены санкции. Издание Сomments.ua вчера взяло комментарий у представительницы Globalmoney, которая не смогла возразить приведенные факты! И главное - сегодня же удалили страницу "ВКонтакте", что прямо подтверждает, что вела ее именно Globalmoney", - сообщил Александр Аронец.

По его словам, в запрещенной сети до сих пор присутствует реклама перевода в наличные средства с кошельков GlobalMoney незаконными финансовыми учреждениями так называемых ЛДНР.

"В сети "ВКонтакте" найдено рекламу незаконного финансового учреждения так называемой ЛНР "Первый коммерческий центр", которій предлагает обналичивание средств с кошельков ГМ непосредственно в оккупированном Луганске. То есть, имеем факт прямого финансирования терроризма в ЛДНР. Поскольку объемы денег, идущих через эти кошельки, явно не контролировались украинским финмониторингом от слова "совсем", - пишет Аронець.

Он также подчеркнул, что по его мнению GlobalMoney имеет связи с российским государственным банком ВТБ, которій находится под санкциями СНБО.

"На странице присутствовала реклама совместного проекта ГМ и ВТБ, был запущен уже после введения санкций СНБО. В Globalmoney имеющиеся реальные связи с ВТБ. Офис ГМ сейчас в БЦ "Ренессанс". Владелец БЦ Ренессанс - партнер пророссийского бизнесмена Хорошковского, Вадим Григорьев. Известен тем, что выкупил у ВТБ их офисные здания и был их фунтом. И этот же Григорьев - владелец двух структур Globalmoney - Глобал-инвест и Глобал-сервис", - отметил он.

В то же время Аронец призвал СБУ начать расследование деятельности платежной системы GlobalMoney.

"Globalmoney - один из платежных каналов для обслуживания российского бизнеса в Украине, который остался в той или иной форме. Законопослушные системы работать с российскими направлениями не будут - будут только свои, московские агенты. Для этого российские кураторы их и держат - чтобы канал для обхода санкций, ввода и вывода денег и схематоза. Считаю, что СБУ нужно срочно снова начать проверку сделок этой компании и зачистить этих гнид, что фронтуют московских вшей в Украине. Прошу считать этот пост заявлением о преступлении", - заявил Аронец.