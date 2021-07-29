Екс-депутат закликав СБУ розслідувати можливу роботу GlobalMoney в ОРДЛО: що відомо

" За повідомленнями ЗМІ, у захоплених Росією так званих "ДНР та ЛНР" діє українська платіжна система Globalmoney, яка через заборонену в Україні соцмережу "ВКонтакте" консультує, надає послуги та відкрито пише про співпрацю з російськими банками, проти яких в Україні введені санкції. Видання Сomments.ua вчора взяло коментар у представниці Globalmoney, яка не змогла заперечити наведені факти! І головне - сьогодні ж видалили сторінку "ВКонтакте". Що прямо підтверджує, що вела її саме Globalmoney", - повідомив Олександр Аронець.

За його словами, у забороненій мережі у мережі досі наявна реклама переводу у готівку коштів з гаманців GlobalMoney незаконними фінансовими установами так званих ЛДНР.

"В мережі "ВКонтакте" знайдено рекламу незаконної фінансової установи так званої ЛНР "Первый коммерческий центр", яка пропонує переведення в готівку коштів з гаманців ГМ безпосередньо в окупованому Луганську. Тобто, маємо факт прямого фінансування тероризму в ЛДНР. Оскільки об’єми грошей, що йшли через ці гаманці, очевидно не контролювалися українським фінмоніторингом від слова "зовсім", - пише Аронець.

Він також підкреслив, що, на його думку, GlobalMoney має зв’язки з російським державним банком ВТБ, що перебуває під санкціями РНБО.

"На сторінці була наявна реклама спільного проекту ГМ і ВТБ, що був запущений вже після введення санкцій РНБО. У Globalmoney наявні реальні зв’язки з ВТБ. Офіс ГМ наразі в БЦ "Ренесанс". Власник БЦ Ренесанс - партнер проросійського бізнесмена Хорошковського, Вадим Григорьєв. Відомий тим, що викупив у ВТБ їхні офісні будівлі й був їх фунтом. І цей же Григор'єв - власник двох структур Globalmoney - Глобал-інвест і Глобал-сервіс", - зазначив він.

Водночас Аронець закликав СБУ розпочати розслідування діяльності платіжної системи GlobalMoney.

"Globalmoney - один із платіжних каналів для обслуговування російського бізнесу в Україні, який залишився в тій чи іншій формі. Притомні законослухняні системи працювати з росіянами напряму не будуть - будуть тільки свої, московські агенти. Для цього російські куратори їх і тримають – щоб мати канал для обходу санкцій, вводу і виводу грошей і схематозу. Вважаю, що СБУ слід терміново ЗНОВУ почати перевірку оборудок цієї компанії і зачистити цих гнид, що фронтують московських вошей в Україні. Прошу вважати цей пост заявою про злочин", - заявив Аронець.