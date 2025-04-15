Тренер чемпіонів оцінив шанси Усика в боях з Дюбуа та Паркером: "Саша їх розбере"

Відомий український боксер, екс-чемпіон світу по версії WBA Вʼячеслав Сенченко дав прогноз на можливі поєдинки Усика проти Дюбуа та Паркера в інтерв'ю РБК-Україна.

Прогноз Сенченка

Тренер Карена Чухаджяна вважає, що у реванші між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа сильнішим виявиться саме український боксер. За його словами, Дюбуа днщо спрогресував, у порівнянні з першим поєдинком, однак незважаючи на це, у британця зрештою менше шансів на перемогу ніж в українця.

"Думаю, що британець став дещо краще, але не настільки, щоб перемогти Усика і я впевнений, що Саша його знову розбере", - сказав він

Також Сенченко висловився стосовно того, що Джозеф Паркер викликав Усика на бій. За його словами, рівень українця значно вище, ніж у австралійця, але у хевівейті можна очікувати чого завгодно, тому не варто казати, що у Паркера взагалі не буде шансів.

Перший бій Усик - Дюбуа

Перший бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві, Польща. Цей поєдинок був обов'язковим захистом титулів Усика у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF.

Поєдинок складався з 12 раундів, але не пройшов всю дистанцію. У першому раунді Усик продемонстрував свою техніку, завдавши точного джебу. У другому раунді він продовжив домінувати, хоча і пропустив удар у стегно, після якого рефері дав йому час на відновлення. У п'ятому раунді Дюбуа завдав удару нижче пояса, що призвело до тимчасової зупинки бою. Після паузи Усик відновився і продовжив атакувати. У восьмому раунді він відправив Дюбуа в нокдаун, а в дев'ятому - завершив бій технічним нокаутом після ще одного нокдауну. ​

Після бою команда Дюбуа подала скаргу на результат, стверджуючи, що удар у п'ятому раунді був легальним.Однак Всесвітня боксерська асоціація (WBA) підтвердила правильність рішення судді, зазначивши, що удар дійсно був нижче пояса, і перемога Усика залишається чинною. ​