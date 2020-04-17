Экс-боевики во время обмена отказались идти к "ЛНРовцам": мы в расчете (видео)

Обмен пленными на Донбассе 16 апреля состоялся на КПВВ "Майорское" в Донецкой области и в городе Счастье под Луганском. Он стал первым в этом году между властью и представителями ОРДЛО, а также впервые удалось украинской стороне вернуть больше людей, чем передать.

Из заточения в ОРДО были отпущены 9 человек, а в ОРЛО - 11.

В процессе обмена трое граждан, которых отпустила Украина, наотрез отказались переходить к боевикам "ЛНР" и решили остаться на свободной территории.

В сети появилось видео, как это происходило.

Мужчины заявили "ЛНРовцам", что воспользовались возможностью получить помилование за участие в боевых действиях против Украины, и теперь хотят "простой жизни".

"Я не перейду эту линию... Я пойду назад, в Днепр. Я воевал за "ЛНР", а теперь меня помиловали. Мы в расчете, вроде бы. Я хотел освободиться от ответственности за участие в войне против Украины на стороне "ЛНР". Вам все понятно?", - рассказал один из экс-боевиков.

"Нет, я не согласен, у меня семья, бабушка. Я отказываюсь от обмена, я не буду переходит на эту территорию", - сказал еще один участник процесса.

"Я хочу простой жизни, а не сидеть в тюрьме за то, что я сделал много лет назад. А теперь я отказываюсь", - заявил третий.

На уточнение представителя ОРЛО о том, что они "воспользовались моментом, чтобы получить процессуальную очистку для участия в обмене", бывшие боевики ответили утвердительно.

"Да, это своеобразная программа очищения", - заявил один из них.

Видео: Трое бывших боевиков отказались переходить к "ЛНРовцам"

Ранее сообщалось, что появился полный список освобожденных украинцев.