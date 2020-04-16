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Опубликован список освобожденных в рамках обмена украинцев

Новости » Общество     16.04.2020 - 13:49
Опубликован список освобожденных в рамках обмена украинцев
Иллюстративное фото (twitter.com FreeRadioUA)

В рамках обмена в Украину вернулись 20 украинцев

Офис президент опубликовал список вернувшихся в Украину граждан в рамках обмена пленными. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Сообщается, что всего в рамках обмена в страну вернулись 20 украинцев - 9 из так называемой "ДНР" и 11 из "ЛНР".

Освобождены граждане, содержавшихся на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО):

  • 1. Алакоз Александр (гражданский)
  • 2. Гриненко Николай (военный)
  • 3. Илюхин Николай (гражданский)
  • 4. Карась Владимир (милиционер)
  • 5. Костев Евгений (гражданский)
  • 6. Помеляйко Александр (гражданский)
  • 7. Садовский Александр (гражданский)
  • 8. Сирык Вадим (гражданский)
  • 9. Шайдов Виктор (военный)

Освобождены граждане, содержавшихся на территории отдельных районов Луганской области (ОРЛО):

  • 1. Желдак Виталий (гражданский)
  • 2. Можаев Валентин
  • 3. Мироныч Сергей
  • 4. Полозов Николай (гражданский)
  • 5. Попова Алевтина (гражданская)
  • 6. Русинов Сергей (гражданский)
  • 7. Сливка Иван (гражданский)
  • 8. Сливка Александр (гражданский)
  • 9. Табачный Александр (гражданский)
  • 10. Штиль Александр (гражданский)
  • 11. Яковенко Александр (гражданский)

Отметим, сегодня состоялся первый в этом году обмен между Киевом и ОРДЛО. В "Республики" Киев передал 14 пленных. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бороться пока не освободят всех украинцев из плена.

Также у Зеленского заявили, что продолжаются переговоры об освобождении украинцев, которые находятся на территории оккупированного Крыма и в России.

В России отреагировали на обмен пленными между Киевом и ОРДЛО Начался обмен пленными между Луганском и Киевом
Новости Украины обмен пленнымиОРДЛООфис президента
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