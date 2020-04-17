Екс-бойовики під час обміну відмовилися йти до "ЛНРівців": ми розрахувалися (відео)

Обмін полоненими на Донбасі 16 квітня відбувся на КПВВ "Майорське" в Донецькій області та в місті Щастя під Луганськом. Він став першим у цьому році між владою та представниками ОРДЛО, а також вперше вдалося українській стороні повернути більше людей, ніж передати.

З катівень в ОРДО були відпущені 9 осіб, а в ОРЛО - 11.

У процесі обміну троє громадян, яких відпустила Україна, навідріз відмовилися переходити до бойовиків "ЛНР" і вирішили залишитися на вільній території.

У мережі з'явилося відео, як це відбувалося.

Чоловіки заявили "ЛНРівцям", що скористалися можливістю отримати помилування за участь у бойових діях проти України, і тепер хочуть "просте життя".

"Я не перейду цю лінію... Я піду назад, в Дніпро. Я воював за "ЛНР", а тепер мене помилували. Ми розрахувалися, начебто. Я хотів звільнитися від відповідальності за участь у війні проти України на боці "ЛНР". Вам все зрозуміло?", - розповів один з екс-бойовиків.

"Ні, я не згоден, у мене сім'я, бабуся. Я відмовляюся від обміну, я не буду переходить на цю територію", - сказав ще один учасник процесу.

"Я хочу просте життя, а не сидіти у в'язниці за те, що я зробив багато років тому. А тепер я відмовляюся", - заявив третій.

На уточнення представника ОРЛО про те, що вони "скористалися моментом, щоб отримати процесуальну очищення для участі в обміні", колишні бойовики відповіли ствердно.

"Так, це своєрідна програма очищення", - заявив один з них.

Відео: Троє колишніх бойовиків відмовилися переходити до "ЛНРівців"

Раніше повідомлялося, що з'явився повний список звільнених українців.