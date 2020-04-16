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Обмен пленными: Украина впервые вернула больше людей, чем передала

Новости » Политика     16.04.2020 - 14:19
Обмен пленными: Украина впервые вернула больше людей, чем передала
Фото: обмен пленными (ssu.gov.ua)

Украина сегодня вернула 20 человек, а передала 14

В рамках сегодняшнего обмена пленными Украина впервые вернула больше людей, чем передала. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины.

Сообщается, что сегодня 20 украинцев вернулись из плена в результате взаимного обмена между Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Обмен проходил на пункте пропуска "Майорское" в Донецкой области и в районе Счастья Луганской области.

В частности, 9 украинцев длительное время удерживались боевиками на оккупированных территориях Донецкой области, а 11 - Луганской. Среди них - двое украинских военных. На оккупированные территории выехали 14 человек.

"Следует отметить, что впервые обмен состоялся по формуле, когда Украина вернула больше людей, чем передала. Однако важнейшая победа еще впереди", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее был опубликован список освобожденных в рамках обмена украинцев. В то же время пока неизвестно, кого передали на оккупированный Донбасс.

Москва уже позитивно оценила обмен пленными на Донбассе и заявила, что это шаг в направлении выполнения решений нормандского саммита.

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Новости Украины Служба безопасности УкраиныДонбассобмен пленными
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