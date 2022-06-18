Как экономить во время войны: полезные лайфхаки для семейного бюджета

Начните вести учет доходов и расходов

Порой достаточно составить график, списки и все подсчитать - и вы сразу увидите, где можно сэкономить или от чего временно нужно отказаться. Мы ежедневно тратим много денег на простые вещи - стаканчик кофе по дороге на работу, различные мелочи в супермаркетах, покупаем продукты там, где ближе, а не дешевле.

Если отказаться временно от таких мелочей - освободиться значительная часть бюджета, и этих денег вам точно хватит на полноценный отдых всей семьей в выходной день или на продукты, чтобы дотянуть до зарплаты.

Ищите дополнительный заработок

Найти вторую или третью работу, если вы на первой проводите 8-10 часов в день - не вариант. Но, если у вас рабочий день не полный (перевели на 0,5 ставки) или вы временно находитесь в отпуске - не сидите сложа руки.

Можно задействовать свои навыки на другой работе, поискать дополнительный заработок на компьютере, задействовать время по вечерам или на выходных.

К примеру, ваша основная работа в офисе - с 09:00 до 16:00, значит вы сможете использовать еще 2-3 часа в день на то, чтобы поработать. Это может быть работа за компьютером - набор документов, перевод текстов, работа в интернете, опросники и многое другое.

Даже дополнительные 50-100 гривен в день существенно увеличат ваш доход. Для студентов подойдет работа в кафе, доставка заказов, выгул собак или мойка машин.

На заметку: в Украине существует несколько крупных сайтов, где можно найти работу на один раз. Там можно оставить собственное резюме или искать самостоятельно заказчиков. Работа есть и для мужчин, и для женщин.

Кстати, советуем этот дополнительный заработок не тратить сразу, а откладывать его на конец месяца - так вы почувствуете эффективность этого способа.

Оптимизируйте свои траты

Большой супермаркет под домом - это удобно, близко и легко. Но цены на часть продуктов там выше, чем на рынке. При стабильном среднем доходе мы не обращали внимание на +/- 2-3-5 гривен. Сейчас это имеет значение.

Сходите в выходной день на рынок, посетите ярмарки - купите продуктов впрок, на неделю. Это поможет вам сэкономить на продуктах от 150 до 500 гривен в неделю.

Откажитесь от чашки кофе из ларька, смузи в обеденный перерыв или поездки на самокате не по делу - и эти ежедневные деньги складывайте в отдельный конверт или банку. К концу месяца вы увидите, что там собралась вполне приличная сумма.

Если вы ежедневно ездите в офис - обед берите с собой, это тоже определенный вид экономии. Еще один способ - покупать обед всем офисом в складчину с доставкой. Это тоже обойдется дешевле похода в кафе.

Пересмотрите свой рацион и замените часть продуктов, которые вы покупали ранее более экономными. Например, вы любите вечером полакомиться мороженым. Одно мороженое в супермаркете стоит сейчас от 30 до 50 гривен. Купите ведерко или 1 кг сразу - и наслаждайтесь каждый вечер. Таким образом за неделю вы сэкономите от 70 до 100 гривен.

Не хватайте по привычке шоколадные батончики на кассе, печенье по акционной цене, не ведитесь на яркие упаковки - вы просто потратите больше денег, чем вам на самом деле нужно.

Не покупайте много продуктов в прок, если у вас частенько еда отправляется в мусорное ведро по причине просрочки или испорченности. Поверьте, лучше купить один йогурт и съесть, чем упаковку и половину выбросить.

Кстати, есть смысл провести ревизию в шкафах с продуктами и составить список тех, без которых вы точно обойтись не сможете - это может быть определенный сорт кофе или чая, рыба или соус. Если без них жизнь вам не мила - купите их, сэкономьте на чем-то другом.

Не обязательно полностью отказаться от всего, что вы любите или покупать только все самое дешевое. Есть множество других способов сэкономить и при этом не утягивать ремни полностью.

Не используйте микрокредиты и урежьте кредитки

Попытка продержаться на кредитках или микрокредитах обычно заканчивается плачевно. Вам обещали вернуть работу через два-три месяца? Или повысить зарплату? Не стоит на это рассчитывать, пока это не произойдет на самом деле. Ситуация сейчас настолько непредсказуемая и нестабильная, что исходить нужно только из той суммы, которая у вас есть.

Если на ваших картах есть кредитный лимит - урежьте его по максимуму, чтобы не было соблазна потратить лишние 100-300 гривен.

Отложите покупки

Переберите гардероб у себя и детей - проверьте, что на самом деле вы спокойно можете носить еще один сезон. Используйте сезонные скидки и распродажи, чтобы разнообразить вещи в шкафу. Отложите покупку ультрамодных джинсов или новой пары кроссовок до лучших времен.

Бытовую технику ремонтируйте сразу - найдите мастера с помощью сайтов объявлений, спросите у соседей и близких друзей.

Поверьте, вы наверняка найдете очень быстро дядю Колю из 7-го подъезда или близлежащего рынка, который отремонтирует ваш чайник или розетку за 100-150-200 гривен. Для сравнения: ремонт техники в мастерской обойдется от 500 гривен, покупка новой - еще дороже.

То же самое качается и обуви или одежды - отнесите в мастерскую все, что можно еще привести в порядок. Выбросить успеете потом - после победы.

Делите шкуру убитого медведя

Распределяйте свои расходы при поступлении заработка, зарплаты, гонорара. То есть, вам на карту упала н-сумма. И вы знаете, что ее должно хватить до 10 числа следующего месяца.

Сначала идут траты, которые отложить нельзя - обязательства по кредитам и рассрочкам, оплата коммунальных услуг, срочный долг.

Далее - покупка важных вещей и ремонт того, что ждать не сможет. Еще какую-то сумму отложите на непредвиденные ситуации (кто-то заболел, внезапно пригласили на чей-то день рождения, развалились любимые кеды).

Остальные средства равномерно разделите на дни или недели - и вы будете знать, сколько у вас есть средств на продукты, поездки, развлечения.

Потом составьте список продуктов, которые вам необходимо в месяц и распишите цены, которые есть сейчас. Все, что можно купить с запасом - купите. Так вы точно не останетесь без соли или кофе к концу месяца.

Подумайте, от чего еще можно отказаться

У вас три телефонных номера, но вы пользуетесь фактически только одним? У вас давно лежит абонемент в спортзал или бассейн, но вы там были последний раз еще до войны, а платите ежемесячно?

У вас дома есть кабельное телевидение, но вы смотрите телевизор от силы раз в месяц? Поздравляем, отказ от таких трат ежемесячно может сэкономить от 100 до 1000 гривен.

Проверьте, куда еще у вас уходят деньги каждый месяц и чем вы практически не пользуетесь и в ближайшее время не планируете. Отказываться полностью не нужно - можно приостановить оказание услуги на 2-3 месяца, пока ситуация не стабилизируется.

Введите собственную налоговую систему

Установите 5% от каждой траты и складывайте эту сумму в отдельную коробку или банку. В конце месяца порадуйте себя чем-то на эти деньги или же добавьте еще 5% от накопленной суммы и продолжайте накапливать - это будет ваша заначка на непредвиденные ситуации.

А еще эту сумму можно потом отправить на донаты или же купить военные облигации.

Задавайте себе правильный вопрос

Прежде, чем достать кошелек или кредитную карту, спросите себя: мне действительно это сейчас нужно? Обычно в половине случаев ваш ответ будет: нет.