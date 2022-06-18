Як економити під час війни: корисні лайфхаки для сімейного бюджету

Почніть вести облік доходів і витрат

Часом досить скласти графік, списки та все підрахувати - і ви відразу побачите, де можна заощадити або від чого тимчасово потрібно відмовитися. Ми щодня витрачаємо багато грошей на прості речі - стаканчик кави по дорозі на роботу, різні дрібниці в супермаркетах, купуємо продукти там, де ближче, а не дешевше.

Якщо відмовитися тимчасово від таких дрібниць - звільнитися значна частина бюджету, і цих грошей вам точно вистачить на повноцінний відпочинок всією сім'єю у вихідний день або на продукти, щоб дотягнути до зарплати.

Шукайте додатковий заробіток

Знайти другу або третю роботу, якщо ви на першій проводите 8-10 годин на день - не варіант. Але, якщо у вас робочий день не повний (перевели на 0,5 ставки) або ви тимчасово перебуваєте у відпустці - не сидіть склавши руки.

Можна задіяти свої навички на іншій роботі, пошукати додатковий заробіток на комп'ютері, задіяти час вечорами або на вихідних.

Наприклад, ваша основна робота в офісі - з 09:00 до 16:00, значить ви зможете використовувати ще 2-3 години в день на те, щоб попрацювати. Це може бути робота за комп'ютером - набір документів, переклад текстів, робота в Інтернеті, опитувальники та багато іншого.

Навіть додаткові 50-100 гривень на день суттєво збільшать ваш дохід. Для студентів підійде робота в кафе, доставка замовлень, вигул собак або мийка машин.

На замітку: в Україні існує кілька великих сайтів, де можна знайти роботу на один раз. Там можна залишити власне резюме або шукати самостійно замовників. Робота є і для чоловіків, і для жінок.

До речі, радимо цей додатковий заробіток не витрачати відразу, а відкладати його на кінець місяця - так ви відчуєте ефективність цього способу.

Оптимізуйте свої витрати

Великий супермаркет під будинком - це зручно, близько і легко. Але ціни на частину продуктів там вище, ніж на ринку. При стабільному середньому доході ми не звертали увагу на +/- 2-3-5 гривень. Зараз це має значення.

Сходіть у вихідний день на ринок, відвідайте ярмарки - купіть продуктів про запас, на тиждень. Це допоможе вам заощадити на продуктах від 150 до 500 гривень на тиждень.

Відмовтеся від чашки кави з ларька, смузі в обідню перерву або поїздки на самокаті не по справі - і ці щоденні гроші складайте в окремий конверт або банку. До кінця місяця ви побачите, що там зібралася цілком пристойна сума.

Якщо ви щодня їздите в офіс - обід беріть з собою, це теж певний вид економії. Ще один спосіб - купувати обід всім офісом в складчину з доставкою. Це теж обійдеться дешевше походу в кафе.

Перегляньте свій раціон і замініть частину продуктів, які ви купували раніше більш економними. Наприклад, ви любите ввечері поласувати морозивом. Одне морозиво в супермаркеті коштує зараз від 30 до 50 гривень. Купіть відерце або 1 кг відразу - і насолоджуйтеся щовечора. Таким чином за тиждень ви заощадите від 70 до 100 гривень.

Не хапайте за звичкою шоколадні батончики на касі, печиво за акційною ціною, не ведіться на яскраві упаковки - ви просто витратите більше грошей, ніж вам насправді потрібно.

Не купуйте багато продуктів про запас, якщо у вас частенько їжа відправляється у відро для сміття через прострочення або зіпсованість. Повірте, краще купити один йогурт і з'їсти, ніж упаковку і половину викинути.

До речі, є сенс провести ревізію в шафах з продуктами та скласти список тих, без яких ви точно обійтися не зможете - це може бути певний сорт кави або чаю, риба або соус. Якщо без них життя вам не миле - купіть їх, заощаджуйте на чомусь іншому.

Не обов'язково повністю відмовитися від усього, що ви любите або купувати тільки все найдешевше. Є безліч інших способів заощадити й при цьому не стягувати ремені повністю.

Не використовуйте мікрокредити та уріжте кредитки

Спроба протриматися на кредитках або мікрокредитах зазвичай закінчується плачевно. Вам обіцяли повернути роботу через два-три місяці? Або підвищити зарплату? Не варто на це розраховувати, поки це не відбудеться насправді. Ситуація зараз настільки непередбачувана і нестабільна, що виходити потрібно тільки з тієї суми, яка у вас є.

Якщо на ваших картах є кредитний ліміт - уріжте його по максимуму, щоб не було спокуси витратити зайві 100-300 гривень.

Відкладіть покупки

Переберіть гардероб у себе і дітей - перевірте, що насправді ви спокійно можете носити ще один сезон. Використовуйте сезонні знижки та розпродажі, щоб урізноманітнити речі в шафі. Відкладіть покупку ультрамодних джинсів або нової пари кросівок до кращих часів.

Побутову техніку ремонтуйте відразу - знайдіть майстра за допомогою сайтів оголошень, запитайте у сусідів і близьких друзів.

Повірте, ви напевно знайдете дуже швидко дядька Колю з 7-го під'їзду або сусіднього ринку, який відремонтує ваш чайник або розетку за 100-150-200 гривень. Для порівняння: ремонт техніки в майстерні обійдеться від 500 гривень, покупка нової - ще дорожче.

Те ж саме стосується і взуття або одягу - віднесіть в майстерню все, що можна ще довести до ладу. Викинути встигнете потім - після перемоги.

Діліть шкуру вбитого ведмедя

Розподіляйте свої витрати при надходженні заробітку, зарплати, гонорару. Тобто, вам на карту впала н-сума. І ви знаєте, що її повинно вистачити до 10 числа наступного місяця.

Спочатку йдуть витрати, які відкласти не можна - зобов'язання за кредитами та розстрочками, оплата комунальних послуг, терміновий борг.

Далі - покупка важливих речей і ремонт того, що чекати не зможе. Ще якусь суму відкладіть на непередбачені ситуації (хтось захворів, раптово запросили на чийсь день народження, розвалилися улюблені кеди).

Решту коштів рівномірно розділіть на дні або тижні - і ви будете знати, скільки у вас є коштів на продукти, поїздки, розваги.

Потім складіть список продуктів, які вам необхідно в місяць і розпишіть ціни, які є зараз. Все, що можна купити з запасом - купіть. Так ви точно не залишитеся без солі або кави до кінця місяця.

Подумайте, від чого ще можна відмовитися

У вас три телефонні номери, але ви користуєтеся фактично тільки одним? У вас давно лежить абонемент в спортзал або басейн, але ви там були останній раз ще до війни, а платите щомісяця?

У вас вдома є кабельне телебачення, але ви дивитеся телевізор від сили раз на місяць? Вітаємо, відмова від таких витрат щомісяця може заощадити від 100 до 1000 гривень.

Перевірте, куди ще у вас йдуть гроші щомісяця і чим ви практично не користуєтеся і найближчим часом не плануєте. Відмовлятися повністю не потрібно - можна призупинити надання послуги на 2-3 місяці, поки ситуація не стабілізується.

Введіть власну податкову систему

Встановіть 5% від кожної витрати та складайте цю суму в окрему коробку або банку. В кінці місяця порадуйте себе чимось на ці гроші або ж додайте ще 5% від накопиченої суми та продовжуйте накопичувати - це буде ваша заначка на непередбачені ситуації.

А ще цю суму можна потім відправити на донати або ж купити військові облігації.

Задавайте собі правильне питання

Перш ніж дістати гаманець або кредитну карту, запитайте себе: мені дійсно це зараз потрібно? Зазвичай в половині випадків ваша відповідь буде: ні.