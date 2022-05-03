Как правильно ездить, чтобы экономить бензин: полезные советы водителям

В Украине продолжается ажиотаж на АЗС из-за ограничения продаж горючего в одни руки, а также завышенных цен. Поэтому вопрос экономии бензина, дизтоплива и автогаза как раз ко времени.

В материале Styler мы собрали действенные советы, как уменьшить расход топлива при пользовании машиной.

Не давите резко на педаль газа. Каждый раз, когда вы это делаете, расход увеличивается в десятки раз.

Следите за оборотами. Обороты не должны превышать 2 тыс. об/мин. Вовремя переключайте передачи.

Контролируйте давление в шинах. Если давление во всех четырех шинах снизится всего на 0,1 атм, то расход увеличится на 2-3%.

Включайте минимум приборов. При включенном кондиционере расход возрастает на 15%, при обогреве заднего стекла на 5%.

Не ездите в дождь по возможности. Езда в сильный дождь увеличит расход топлива на 15%.

Не открывайте лишний раз окна. Это создает завихрение воздуха, сопротивление движению машины увеличивается, как и расход топлива.

Объезжайте выбоины, даже мелкие. При езде по ним, нога на педали газа трясется. Для вас это может быть незаметно, а вот для двигателя очень ощутимо.

Найдите подходящий вам бензин. Для этого нужно попробовать все сорта бензина, которые допустимы для вашего двигателя. Тем не менее, не забывайте, что дешевый бензин не всегда позволит вам сэкономить деньги.

Разгрузите авто. Выбросьте лишнее из багажника, снимите багажник с крыши - это поможет уменьшить расход на 10-15%.

Регулярно посещайте сервис. Следите за тем, чтобы ваша машина всегда была в хорошем состоянии. Любая неисправность может увеличить расход даже в два раза.

Избегайте заторов. По возможности избегайте дороги, где часто бывают пробки. Лучше ваша поездка будет без постоянных остановок и длиннее, но вы потратите меньше топлива.

Измените свой стиль вождения. Следуйте правилам: "умный" выбор скорости, плавные разгоны и торможение.

На трассе используйте крейсерскую скорость. Крейсерская скорость - это скорость, при которой расход топлива минимален. Чаще всего она достигается на последней передаче при частоте оборотов 2-2,5 тыс. об/мин.

Не ставьте колеса большего радиуса. Многие ставят на свои авто колеса большего радиуса, например, R16 вместо R14. Конечно, так машина смотрится "круче", но платить придется больше.