Как экономить растительное масло: одной бутылки хватит на пару месяцев

На растительном масле мы готовим много различных блюд, а еще используем как заправку для салатов. Расход такого масла в любой семье довольно велик, а цена уже давно не радует глаз.
Кроме того, избыток растительного масла в пище вреден для организма.
Как можно экономить растительное масло и меньше его употреблять - читайте ниже.
Самый простой способ - меньше использовать растительного масла для приготовления блюд, не заправлять им салаты. И выбирать те рецепты, в которых растительного масла нет или же его нужно совсем немного.
Но в реальности эти способы, конечно же не работают. Для замены растительного масла на кухне используют другие жиры.
Поэтому предлагаем вам другие способы экономии растительного масла:
Под крышкой каждой бутылки растительного масла есть специальная заглушка с кольцом. Обычно мы убираем эту заглушку и выбрасываем. Но оказывается, она защищает не только от проливания. Если аккуратно повернуть эту заглушку и перекрыть ею горлышко бутылки, то получится дозатор.
Если манипуляции с заглушкой вам не удались, то можно купить специальный дозатор. Они есть во многих хозяйственных магазинах. Как вариант - специальная бутылочка для растительного масла с дозатором.
Еще один интересный способ для экономии растительного масла. Подберите подходящую по размеру крышку с распылителем и наденьте на бутылку с растительным маслом.
С таким распылителем будет очень удобно готовить, а масла будет уходить в разы меньше.
Вы собрались жарить оладки или овощи? Отлично! Не наливайте масло из бутылки, а воспользуйтесь силиконовой кисточкой. С ее помощью вы сможете распределить масло по поверхности и его пойдет на готовку меньше.
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