Как экономить растительное масло: одной бутылки хватит на пару месяцев

Самый простой способ - меньше использовать растительного масла для приготовления блюд, не заправлять им салаты. И выбирать те рецепты, в которых растительного масла нет или же его нужно совсем немного.

Но в реальности эти способы, конечно же не работают. Для замены растительного масла на кухне используют другие жиры.

Поэтому предлагаем вам другие способы экономии растительного масла:

Заглушка

Под крышкой каждой бутылки растительного масла есть специальная заглушка с кольцом. Обычно мы убираем эту заглушку и выбрасываем. Но оказывается, она защищает не только от проливания. Если аккуратно повернуть эту заглушку и перекрыть ею горлышко бутылки, то получится дозатор.

Снимаем кольцо

Переворачиваем его обратно одной стороной

Просовываем петлю между зубцами, чтобы круглая пластина оказалась сверху

Убедитесь, что заглушка встала горизонтально

Аккуратно придавите сторону пластины так, чтобы она не провалилась внутрь, а встала.

Сбоку появится отверстие - масло будет литься тонкой струйкой

Дозатор

Если манипуляции с заглушкой вам не удались, то можно купить специальный дозатор. Они есть во многих хозяйственных магазинах. Как вариант - специальная бутылочка для растительного масла с дозатором.

Распылитель

Еще один интересный способ для экономии растительного масла. Подберите подходящую по размеру крышку с распылителем и наденьте на бутылку с растительным маслом.

С таким распылителем будет очень удобно готовить, а масла будет уходить в разы меньше.

Используйте кисточку

Вы собрались жарить оладки или овощи? Отлично! Не наливайте масло из бутылки, а воспользуйтесь силиконовой кисточкой. С ее помощью вы сможете распределить масло по поверхности и его пойдет на готовку меньше.