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Как экономить растительное масло: одной бутылки хватит на пару месяцев

Фото: Как экономить растительное масло при приготовлении блюд (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

На растительном масле мы готовим много различных блюд, а еще используем как заправку для салатов. Расход такого масла в любой семье довольно велик, а цена уже давно не радует глаз.

Кроме того, избыток растительного масла в пище вреден для организма.

Как можно экономить растительное масло и меньше его употреблять - читайте ниже.

Самый простой способ - меньше использовать растительного масла для приготовления блюд, не заправлять им салаты. И выбирать те рецепты, в которых растительного масла нет или же его нужно совсем немного.

Но в реальности эти способы, конечно же не работают. Для замены растительного масла на кухне используют другие жиры.

Поэтому предлагаем вам другие способы экономии растительного масла:

Заглушка

Под крышкой каждой бутылки растительного масла есть специальная заглушка с кольцом. Обычно мы убираем эту заглушку и выбрасываем. Но оказывается, она защищает не только от проливания. Если аккуратно повернуть эту заглушку и перекрыть ею горлышко бутылки, то получится дозатор.

  • Снимаем кольцо
  • Переворачиваем его обратно одной стороной
  • Просовываем петлю между зубцами, чтобы круглая пластина оказалась сверху
  • Убедитесь, что заглушка встала горизонтально
  • Аккуратно придавите сторону пластины так, чтобы она не провалилась внутрь, а встала.
  • Сбоку появится отверстие - масло будет литься тонкой струйкой

Дозатор

Если манипуляции с заглушкой вам не удались, то можно купить специальный дозатор. Они есть во многих хозяйственных магазинах. Как вариант - специальная бутылочка для растительного масла с дозатором.

Распылитель

Еще один интересный способ для экономии растительного масла. Подберите подходящую по размеру крышку с распылителем и наденьте на бутылку с растительным маслом.

С таким распылителем будет очень удобно готовить, а масла будет уходить в разы меньше.

Используйте кисточку

Вы собрались жарить оладки или овощи? Отлично! Не наливайте масло из бутылки, а воспользуйтесь силиконовой кисточкой. С ее помощью вы сможете распределить масло по поверхности и его пойдет на готовку меньше.

Кстати, ранее мы писали о том, какой простой лайфхак избавит вас от запаха свежей рыбы и лука на кухне.

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