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Як економити рослинну олію: однієї пляшки вистачить на пару місяців

Фото: Як економити рослинну олію при приготуванні страв (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

На рослинній олії ми готуємо багато різних страв, а ще використовуємо як заправку для салатів. Витрата такої олії в будь-якій сім'ї досить велика, а ціна вже давно не радує око.

Крім того, надлишок рослинної олії в їжі шкідливий для організму.

Як можна економити рослинну олію і менше її вживати - читайте нижче.

Найпростіший спосіб - менше використовувати рослинної олії для приготування страв, не заправляти нею салати. І вибирати ті рецепти, в яких рослинної олії немає або ж її потрібно зовсім небагато.

Але в реальності ці способи, звичайно ж не працюють. Для заміни рослинної олії на кухні використовують інші жири.

Тому пропонуємо вам інші способи економії рослинної олії:

Заглушка

Під кришкою кожної пляшки рослинної олії є спеціальна заглушка з кільцем. Зазвичай ми прибираємо цю заглушку і викидаємо. Але виявляється, вона захищає не тільки від проливання. Якщо акуратно повернути цю заглушку і перекрити нею горлечко пляшки, то вийде дозатор.

  • Знімаємо кільце
  • Перевертаємо його назад одною стороною
  • Просовуємо петлю між зубцями, щоб кругла пластина опинилася зверху
  • Переконайтеся, що заглушка встала горизонтально
  • Акуратно притисніть сторону пластини так, щоб вона не провалилася всередину, а встала.
  • Збоку з'явиться отвір - масло буде литися тонкою цівкою

Дозатор

Якщо маніпуляції з заглушкою вам не вдалися, то можна купити спеціальний дозатор. Вони є в багатьох господарських магазинах. Як варіант - спеціальна пляшечка для рослинної олії з дозатором.

Розпилювач

Ще один цікавий спосіб для економії рослинної олії. Підберіть відповідну за розміром кришку з розпилювачем і надіньте на пляшку з рослинною олією.

З таким розпилювачем буде дуже зручно готувати, а олії буде йти в рази менше.

Використовуйте пензлик

Ви зібралися смажити оладки або овочі? Відмінно! Не наливайте масло з пляшки, а скористайтеся силіконовим пензликом. З його допомогою ви зможете розподілити олію по поверхні і її піде на підготовку менше.

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