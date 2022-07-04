Як економити рослинну олію: однієї пляшки вистачить на пару місяців

Найпростіший спосіб - менше використовувати рослинної олії для приготування страв, не заправляти нею салати. І вибирати ті рецепти, в яких рослинної олії немає або ж її потрібно зовсім небагато.

Але в реальності ці способи, звичайно ж не працюють. Для заміни рослинної олії на кухні використовують інші жири.

Тому пропонуємо вам інші способи економії рослинної олії:

Заглушка

Під кришкою кожної пляшки рослинної олії є спеціальна заглушка з кільцем. Зазвичай ми прибираємо цю заглушку і викидаємо. Але виявляється, вона захищає не тільки від проливання. Якщо акуратно повернути цю заглушку і перекрити нею горлечко пляшки, то вийде дозатор.

Знімаємо кільце

Перевертаємо його назад одною стороною

Просовуємо петлю між зубцями, щоб кругла пластина опинилася зверху

Переконайтеся, що заглушка встала горизонтально

Акуратно притисніть сторону пластини так, щоб вона не провалилася всередину, а встала.

Збоку з'явиться отвір - масло буде литися тонкою цівкою

Дозатор

Якщо маніпуляції з заглушкою вам не вдалися, то можна купити спеціальний дозатор. Вони є в багатьох господарських магазинах. Як варіант - спеціальна пляшечка для рослинної олії з дозатором.

Розпилювач

Ще один цікавий спосіб для економії рослинної олії. Підберіть відповідну за розміром кришку з розпилювачем і надіньте на пляшку з рослинною олією.

З таким розпилювачем буде дуже зручно готувати, а олії буде йти в рази менше.

Використовуйте пензлик

Ви зібралися смажити оладки або овочі? Відмінно! Не наливайте масло з пляшки, а скористайтеся силіконовим пензликом. З його допомогою ви зможете розподілити олію по поверхні і її піде на підготовку менше.