Як економити рослинну олію: однієї пляшки вистачить на пару місяців

На рослинній олії ми готуємо багато різних страв, а ще використовуємо як заправку для салатів. Витрата такої олії в будь-якій сім'ї досить велика, а ціна вже давно не радує око.
Крім того, надлишок рослинної олії в їжі шкідливий для організму.
Як можна економити рослинну олію і менше її вживати - читайте нижче.
Найпростіший спосіб - менше використовувати рослинної олії для приготування страв, не заправляти нею салати. І вибирати ті рецепти, в яких рослинної олії немає або ж її потрібно зовсім небагато.
Але в реальності ці способи, звичайно ж не працюють. Для заміни рослинної олії на кухні використовують інші жири.
Тому пропонуємо вам інші способи економії рослинної олії:
Під кришкою кожної пляшки рослинної олії є спеціальна заглушка з кільцем. Зазвичай ми прибираємо цю заглушку і викидаємо. Але виявляється, вона захищає не тільки від проливання. Якщо акуратно повернути цю заглушку і перекрити нею горлечко пляшки, то вийде дозатор.
Якщо маніпуляції з заглушкою вам не вдалися, то можна купити спеціальний дозатор. Вони є в багатьох господарських магазинах. Як варіант - спеціальна пляшечка для рослинної олії з дозатором.
Ще один цікавий спосіб для економії рослинної олії. Підберіть відповідну за розміром кришку з розпилювачем і надіньте на пляшку з рослинною олією.
З таким розпилювачем буде дуже зручно готувати, а олії буде йти в рази менше.
Ви зібралися смажити оладки або овочі? Відмінно! Не наливайте масло з пляшки, а скористайтеся силіконовим пензликом. З його допомогою ви зможете розподілити олію по поверхні і її піде на підготовку менше.
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