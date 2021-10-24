Так экономить у вас не получится: главные ошибки в накапливании средств

Экономить и откладывать средства с каждой зарплаты пробовали практически все хотя бы раз в жизни. Накопить на желанный отпуск, покупку нового гаджета или бытовой техники – задача не из легких.

Полагаться на силу воли

Кажется, что это просто – каждый месяц откладывать определенную сумму со своих доходов. Но, как правило, эта система работает далеко не всегда и жизнь постоянно вносит свои коррективы в намеченный план. Возникают незапланированные траты, неожиданные обстоятельства и вы решаете пропустить один месяц. Но потом снова возникают траты и сила воли вам точно не помощник. Не полагайтесь на нее, просто откладывайте нужную сумму четко по плану, а лучше всего – переводите на накопительный счет, откуда не сможете снять до указанного срока.

Покупать только самое дешевое

Самый неприятный и бестолковый способ экономить и откладывать средства. Некачественная одежда или обувь быстро выйдет из строя, дешевые продукты приведут к проблемам со здоровьем, техника будет быстро ломаться и в долгосрочной перспективе вы потратите намного больше. Экономить стоит с умом и искать возможность потратить меньше только там, где это действительно выгодно.

Откладывать только после учета всех расходов на месяц

Еще одна стандартная ошибка – откладывать ту сумму, которая окажется свободной в конце месяца. Увы, свободные суммы после учета всех необходимых расходов на месяц практически никогда не остаются. Стоит четко обозначить сумму, которую вы можете отложить без особого ущерба для своего бюджета и строго придерживаться графика откладывания средств.

Ремонт откладывать "на потом"

Мы постоянно откладываем "на потом" ремонт техники, обуви, поход к врачу. И это нам обходится в результате в несколько раз дороже. Лучше заплатить небольшую сумму за ремонт одной детали, чем в авральном режиме отдать крупную сумму за капитальный ремонт. Не стоит ждать, пока начнет течь крыша в вашем доме, полетит холодильник или кран – ремонтируйте сразу, как только появились первые признаки проблемы.

Хранить сбережения в банке, где получаете зарплату

Это очень удобно и просто, так как можно быстро перевести средства с карты на карту. Но в этом же кроется и минус – вы быстро можете перевести их обратно и потратить. Откройте накопительный счет в другом банке, не снимайте оттуда средства без крайней необходимости.

Отказ от удовольствий

Не стоит отказывать себе буквально во всем, чтобы накопить на свою мечту. Не отказывайтесь от хорошего питания, поездок и увлечений, так как вы лишите свою жизнь радости и будете чувствовать себя несчастными. Это приведет к тому, что появится желание бросить экономию. Оставляйте сумму на развлечения и удовольствия, научитесь развлекаться с меньшими затратами.