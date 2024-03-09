Економіст назвав суму, яку варто щомісяця відкладати з зарплати

На випадок непередбачуваних ситуацій чи витрат варто мати свою фінансову подушку. Такі заощадження допоможуть бути готовими до різних витрат, які можуть не вписуватися у ваш щомісячний бюджет.

Економіст Павло Шеремета в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) сказав, скільки потрібно відкладати від свого доходу.

Скільки потрібно заощаджувати

Насамперед експерт наголошує, що ніколи не пізно почати заощаджувати гроші. Питання полягає лише в тому, в якому обсязі це робити.

"Це питання залежить від того, які у вас доходи, які видатки. Для себе я зробив такий висновок: я б сказав, що 15-30% від доходу треба відкладати. Треба виробити внутрішню дисципліну, що це недоторканний запас", - радить Шеремета.

Водночас якщо ваші доходи дозволяють заощаджувати більше, робіть це. А якщо життя вимагає більше видатків, ставтеся до цього з розумінням. Але тоді потрібно відкоригувати стан фінансової подушки, тому що певний час заощаджень не було.

Економіст також додає, що кредитування в банках - це те, що насправді можна було б відкласти.

"Треба розуміти, що кредит - це негативні заощадження, оскільки ви винні банку. З цим варто обережно. Дивіться на свою здатність повертати ці кредити. Я ціную людей, які живуть за принципом не брати кредитів взагалі", - каже він.

Скільки заощаджують у світі та в Україні

За словами експерта, нормальний рівень заощаджень у світі становить 25-30%. В Україні він становить 13%, а в Китаї - 45%.

"У мене був знайомий кореєць із трьома дипломами про найкращу освіту. Одного дня в п'ятницю ми з друзями вирішили випити кави. Він каже: "Я не йду". Хоча в очах видно, що хоче (сміється). Чому? Тому що він вичерпав свій бюджет на каву цього тижня. Ось така культура", - розповідає Павло.