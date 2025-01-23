Економимо купу грошей на майбутнє. Як правильно зберігати залишки матеріалів після ремонту

Гіпсокартон

Гіпсокартон є популярним матеріалом для створення стін і стель, однак його неправильне зберігання може призвести до деформації або пошкодження. Листи гіпсокартону потрібно зберігати горизонтально на рівній поверхні, піднявши їх від землі за допомогою дерев’яних піддонів чи дощок, щоб уникнути контакту з вологою підлогою.

Також важливо зберігати їх в сухому місці, оскільки надмірна волога може призвести до їх набухання і втрати міцності. Для захисту від пилу та забруднень можна обгорнути листи плівкою або тканиною.

Плитка

Залишки плитки часто не піддаються тривалому зберіганню, тому важливо правильно організувати їх зберігання для майбутнього використання. Плитку потрібно зберігати в сухому, прохолодному місці, на рівній поверхні, щоб уникнути її пошкодження або тріщин.

Якщо плитка лежить в коробці, її можна зафіксувати стяжкою чи скотчем, щоб не було пошкоджень від тертя. Залишки плитки зазвичай зберігаються не більше року, тому перед тим як її використовувати, важливо перевірити її стан.

Фарби та лаки

Залишки фарби чи лаку після ремонту можуть стати в пригоді для наступних дрібних робіт. Найкраще зберігати їх у герметично закритих банках, щоб уникнути випаровування розчинників та засихання фарби. Банк не повинна бути занадто великою, а залишки фарби варто ретельно перемішати, щоб не утворювались грудочки.

Зберігати фарбу потрібно в сухому та прохолодному місці, подалі від джерел тепла та прямих сонячних променів. Важливо також відзначити, що фарба може стати непридатною для використання через кілька років, тому на банку варто написати дату її використання.

Фарби та лаки без правильного зберігання швидко зіпсуються (фото: Freepik.com)

Ламінат

Залишки ламінату часто можна використовувати при ремонті або заміні пошкоджених елементів. Ламінат потрібно зберігати в горизонтальному положенні, на рівній поверхні, щоб уникнути деформації.

Важливо тримати матеріал в упаковці до моменту використання, щоб він не покрився пилом і брудом. Ламінат потрібно зберігати в сухому місці, без змін температури і вологості, щоб уникнути розбухання або розшарування.

Силіконові герметики

Залишки силіконових герметиків важливо зберігати в герметичних упаковках, щоб уникнути їх висихання. Після закриття тюбика потрібно ретельно закрити кришку, щоб не допустити попадання повітря всередину.

Герметики варто зберігати в прохолодному та сухому місці, далеко від прямих сонячних променів та джерел тепла, що може викликати їх передчасне висихання. Враховуючи обмежений термін зберігання герметиків, краще використовувати їх протягом кількох місяців після відкриття.

Шпалери

Шпалери - це один з найбільш часто використовуваних матеріалів для ремонту, і їх залишки можна зберігати для майбутнього використання. Щоб не допустити їх пошкодження, потрібно зберігати шпалери в сухому та прохолодному місці, подалі від прямих сонячних променів, які можуть спричинити вигоряння кольору.

Залишки варто тримати в оригінальних упаковках або закріпити за допомогою скотчу, щоб вони не розкручувались. Також можна зберігати шпалери в спеціальних пластикових чи картонних коробках для більшої зручності та захисту від пилу.

Шпалери можуть знадобитися навіть через роки (фото: Freepik.com)

Клеї та монтажні суміші

Клеї та монтажні суміші, такі як плитковий клей або шпаклівка, можуть зберігатися на наступний ремонт, але потрібно враховувати кілька факторів. Залишки клею краще зберігати в герметичних контейнерах, щоб уникнути їх висихання.

Варто зберігати ці матеріали в сухому місці, оскільки волога може призвести до їх погіршення. Зазвичай ці матеріали мають термін придатності, тому варто перевіряти їх стан перед використанням, особливо якщо зберігались довгий час.