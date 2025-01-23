Экономим кучу денег на будущее. Как правильно хранить остатки материалов после ремонта

После завершения ремонта часто остаются материалы, которые можно использовать в будущем для мелких исправлений или следующих проектов. Однако неправильное хранение может привести к их порче или потере качества.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 7 основных материалах и дает советы по их правильному хранению.
Гипсокартон является популярным материалом для создания стен и потолков, однако его неправильное хранение может привести к деформации или повреждению. Листы гипсокартона нужно хранить горизонтально на ровной поверхности, приподняв их от земли с помощью деревянных поддонов или досок, чтобы избежать контакта с влажным полом.
Также важно хранить их в сухом месте, поскольку чрезмерная влага может привести к их набуханию и потере прочности. Для защиты от пыли и загрязнений можно обернуть листы пленкой или тканью.
Остатки плитки часто не поддаются длительному хранению, поэтому важно правильно организовать их хранение для будущего использования. Плитку нужно хранить в сухом, прохладном месте, на ровной поверхности, чтобы избежать ее повреждения или трещин.
Если плитка лежит в коробке, ее можно зафиксировать стяжкой или скотчем, чтобы не было повреждений от трения. Остатки плитки обычно хранятся не более года, поэтому перед тем как ее использовать, важно проверить ее состояние.
Остатки краски или лака после ремонта могут пригодиться для следующих мелких работ. Лучше всего хранить их в герметично закрытых банках, чтобы избежать испарения растворителей и засыхания краски. Банка не должна быть слишком большой, а остатки краски следует тщательно перемешать, чтобы не образовывались комочки.
Хранить краску нужно в сухом и прохладном месте, подальше от источников тепла и прямых солнечных лучей. Важно также отметить, что краска может стать непригодной для использования через несколько лет, поэтому на банке стоит написать дату ее использования.
Остатки ламината часто можно использовать при ремонте или замене поврежденных элементов. Ламинат нужно хранить в горизонтальном положении, на ровной поверхности, чтобы избежать деформации.
Важно держать материал в упаковке до момента использования, чтобы он не покрылся пылью и грязью. Ламинат нужно хранить в сухом месте, без изменений температуры и влажности, чтобы избежать разбухания или расслоения.
Остатки силиконовых герметиков важно хранить в герметичных упаковках, чтобы избежать их высыхания. После закрытия тюбика нужно тщательно закрыть крышку, чтобы не допустить попадания воздуха внутрь.
Герметики следует хранить в прохладном и сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла, что может вызвать их преждевременное высыхание. Учитывая ограниченный срок хранения герметиков, лучше использовать их в течение нескольких месяцев после открытия.
Обои - это один из наиболее часто используемых материалов для ремонта, и их остатки можно хранить для будущего использования. Чтобы не допустить их повреждения, нужно хранить обои в сухом и прохладном месте, подальше от прямых солнечных лучей, которые могут вызвать выгорание цвета.
Остатки стоит держать в оригинальных упаковках или закрепить с помощью скотча, чтобы они не раскручивались. Также можно хранить обои в специальных пластиковых или картонных коробках для большего удобства и защиты от пыли.
Клеи и монтажные смеси, такие как плиточный клей или шпаклевка, могут храниться на следующий ремонт, но нужно учитывать несколько факторов. Остатки клея лучше хранить в герметичных контейнерах, чтобы избежать их высыхания.
Стоит хранить эти материалы в сухом месте, поскольку влага может привести к их ухудшению. Обычно эти материалы имеют срок годности, поэтому стоит проверять их состояние перед использованием, особенно если хранились долгое время.
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При написании материала были использованы источники: издание Bob Vila, Apartment Therapy, Forbes Home, Family Handyman.