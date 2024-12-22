5 корисних предметів для квартири, які легко зробити своїми руками

Створення речей власноруч - це не лише економічно вигідно, а й додає вашій оселі унікальності та затишку. Речі, зроблені власними руками, випромінюють тепло і розповідають про вашу творчість.

Якщо ви давно мрієте додати до своєї квартири щось особливе, РБК-Україна (проект Styler) пропонує 5 ідей предметів для обстановки, які легко зробити самостійно.

Дерев'яні полиці

Саморобні полиці - це чудовий спосіб зберігати речі стильно і функціонально. Ви можете використати звичайні дерев'яні дошки, які легко знайти у магазині будівельних матеріалів або навіть переробити старі дерев'яні предмети.

Полиці можуть бути настінними для книг чи декору або підлоговими – для горщиків із квітами чи зберігання дрібниць. Для монтажу потрібні лише шурупи, кронштейни та викрутка, а якщо ви хочете додати унікальності, можна пофарбувати дерево чи нанести візерунки.

Нескладні полиці легко зробити своїми руками (фото: Freepik.com)

Світильники з ниток

Світильники ручної роботи створюють атмосферу затишку і оригінальності у будь-якому інтер'єрі. Для цього вам знадобляться повітряна кулька, клей, нитки і трохи терпіння. Надуйте кульку до потрібного розміру, обмотайте її нитками, просоченими клеєм, і залиште висихати.

Після цього кульку можна видалити, а всередину отриманого абажура вставити лампочку. Такий світильник стане стильним акцентом вашої кімнати та додасть їй особливого шарму.

Такі абажури створюють легку та ніжну атмосферу (фото: Freepik.com)

Плетені кошики для зберігання речей

Кошики - це не лише зручний спосіб зберігати дрібниці, але й стильний декоративний елемент. Ви можете зробити їх з мотузки або джутової нитки, використовуючи клейовий пістолет для формування структури.

Основою може слугувати стара пластикова тара, картон або навіть металева сітка. Такі кошики підходять для зберігання косметики, канцелярії, рушників чи інших дрібниць. До того ж, вони додають інтер’єру природності та тепла завдяки текстурі натуральних матеріалів.

Кошик - це класика інтер'єру, яку нескладно зробити самому (фото: Pixabay.com)

Саморобні рамки для фотографій чи картин

Ще один простий і водночас креативний спосіб прикрасити свою оселю - це створення рамок для фотографій або картин. Для цього можна використати гілки дерев, старі дерев'яні дощечки, мотузки чи навіть шматочки тканини.

Оберіть стиль, який відповідає вашому інтер'єру, наприклад, мінімалізм, рустик чи скандинавський дизайн. Рамки можна прикрасити шнурками, стрічками або навіть крафтовим папером. Це не лише допоможе зекономити, але й дозволить зробити оформлення ваших спогадів справді унікальним.

Саморобні рамки додають унікальності вашим фото (фото: Freepik.com)

Декоративні подушки

Декоративні подушки - це швидкий і простий спосіб оновити інтер’єр, не витрачаючи багато грошей. Ви можете зшити подушки самостійно, використовуючи залишки тканини, старий одяг або пледи. Для наповнення підійдуть синтепон, холлофайбер чи навіть старі поролонові губки.

Якщо хочете додати креативності, спробуйте розмалювати подушки акриловими фарбами або прикрасити їх аплікаціями. Такі аксесуари додають кімнаті затишку, а зробити їх настільки просто, що впорається навіть новачок у шитті.

Саморобна подушка - яскравий акцент кімнати (фото: Freepik.com)