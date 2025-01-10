Ремонтуєте квартиру своїми руками? Ці 6 помилок роблять майже усі

Ремонт власноруч здається чудовою ідеєю: ви заощаджуєте гроші, втілюєте власні дизайнерські мрії та контролюєте весь процес. Але часто самостійний ремонт обертається не тільки витратою часу та нервів, але й додатковими витратами через помилки.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про шість ситуацій, які стають справжнім головним болем для тих, хто вирішив обійтися без професіоналів.

Відсутність чіткого плану

Найчастіша помилка - почати ремонт без ретельного планування. Деякі вважають, що "під час роботи розберемося", але це лише ускладнює процес. Наприклад, можна закупити зайві матеріали або зіткнутися з тим, що грошей вистачило на кухню, але не залишилося на ванну.

План має включати список необхідних робіт, бюджет, розклад та черговість виконання завдань. Нехтування цим часто призводить до хаосу і непередбачуваних витрат. А якщо ви ще й змінюєте ідеї на ходу, це може подвоїти витрати. Тож краще витратити день на планування, ніж місяць на виправлення помилок.

Економія на матеріалах

Бажання заощадити зрозуміле, але не завжди виправдане. Дешеві фарби можуть втратити колір вже через рік, а поганої якості плитка тріскається під час укладки. Замість того, щоб двічі платити за заміну, краще одразу вибирати матеріали з оптимальним співвідношенням ціни та якості.

Наприклад, фарбу можна вибрати середнього цінового сегмента, але вона повинна бути водостійкою та довговічною. Крім того, якість матеріалів прямо впливає на зовнішній вигляд і термін служби ремонту. Економія на базових речах, як-от ґрунтовка або клей, може перетворити вашу працю на марноту. Пам’ятайте: дешеве часто обходиться дорожче.

Ігнорування підготовчих робіт

Багато людей вважають, що можна просто нанести фарбу на стару стіну чи покласти плитку без підготовки. Це велика помилка, яка швидко дасть про себе знати. Поверхня повинна бути чистою, рівною та сухою, інакше нове покриття не буде триматися.

Наприклад, якщо не зняти старі шпалери, нові почнуть відклеюватися через кілька тижнів. Те саме стосується і підлоги: перед укладкою ламінату важливо вирівняти поверхню.

Підготовчі роботи - це 50% успіху ремонту, і нехтування ними часто обертається провалом. Тому не поспішайте, а ретельно готуйте основи для свого оновлення.

Якість робіт, виконаних власноруч, зазвичай нижче ніж зроблених спеціалістами (фото: Freepik.com)

Недооцінка електрики та сантехніки

Робота з електрикою та сантехнікою вимагає спеціальних знань, і тут аматорські експерименти можуть стати небезпечними.

Неправильне підключення розеток або неякісна ізоляція дротів може призвести до короткого замикання чи навіть пожежі. З сантехнікою ситуація не краща: найменша помилка у з'єднаннях може викликати затоплення. Часто люди забувають перевірити стан труб і проводки перед початком ремонту, а це ключовий момент.

Якщо не впевнені у своїх силах, краще довірити цю частину професіоналам. Погана електрика чи сантехніка - це не лише додаткові витрати, але й реальна загроза безпеці.

Неврахування особливостей приміщення

Кожна кімната має свої вимоги до дизайну, матеріалів і технік. Наприклад, у ванній необхідні вологостійкі матеріали, тоді як у вітальні це не обов’язково. Часто люди вибирають матеріали лише за зовнішнім виглядом, ігноруючи їх практичність.

Це може призвести до того, що стіни покриються пліснявою, а підлога швидко втратить вигляд. Важливо враховувати такі аспекти, як вологість, освітлення і навіть температурні перепади. Нехтування цим може зробити ремонт недовговічним і додати зайвих турбот. Пам’ятайте: краса важлива, але функціональність - це основа.

Переоцінка власних можливостей

Самовпевненість - головний ворог у ремонті. Часто люди беруться за складні завдання, думаючи: "Ну, якось впораюсь". Наприклад, спроба самостійно викласти плитку без досвіду може завершитися нерівними швами та псуванням матеріалів.

Такі помилки доводиться виправляти, а це зайві витрати часу і грошей. Якщо ви не маєте відповідних навичок, краще не експериментувати, а звернутися до спеціалістів. Немає нічого ганебного в тому, щоб визнати, що деякі речі краще довірити професіоналам. Іноді краще заплатити за якість, ніж витратити більше на виправлення власних помилок.