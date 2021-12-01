Экономический паспорт: какую сумму украинцы смогут получить от использования недр

Речь идет о введении в Украине личных счетов детей, на которые будут направляться средства за использование отечественных недр. После достижения совершеннолетия они смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине или покупки собственного жилья.

"Когда мы говорим об экономическом паспорте украинца, это значит, что часть ренты, которая сегодня поступает в государственный бюджет, будет направляться на персонифицированные счета детей, рожденных с соответствующей даты", - говорит экономист.

Он отметил, что при введении таких паспортов возможны разные расчеты, но примерную сумму можно рассчитать.

"Если посчитать, сколько это будет, то есть разные расчеты, но примерно это будет получаться - за весь период (скажем, с рождения до 18 лет) - от 10 до 12 тысяч гривен - на том счете может таким образом аккумулироваться", - рассказал Пендзин.

В этом контексте экономист соотнес практические плюсы от такой суммы для человека и потенциальные потери для бюджета страны.

"Поможет это ребенку? Ну, может быть, поможет. Уменьшит это поступление в государственный бюджет от уплаты рентной платы? Бесспорно - однозначно так будет", - высказался эксперт.

При этом он обратил внимание, что в других странах подобная практика создания накопительных счетов для граждан за использование недр применяется, но суммы выходят иными.

"В мире есть такие примеры... но там цены и цифры несколько иные", - рассказал экономист.