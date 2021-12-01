ru ua
Ср, 01 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украине прогнозируют дефицит продуктов: что из еды подорожает

Новина українською →
Среда 01 декабря 2021 10:16
Украине прогнозируют дефицит продуктов: что из еды подорожает Фото: В Украине прогнозируется дефицит продуктов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине после Нового года ожидается подорожание продуктов, а также их дефицит.

Такой прогноз озвучил на канале "Украина 24" политолог Дмитрий Спивак.

Что подорожает в 2022 году

Эксперт считает, что после Нового года в стране подорожает еще больше подсолнечное масло, сахарная свекла, гречка.

"Мы уже не в состоянии обеспечить себя сахарной свеклой. Потому что свеклу мы будем импортировать из Польши. Производство подсолнечного масла сократилось на 14,5%. Оно будет дороже и мы его будем откуда-то импортировать, значит подсолнечное масло подорожает вслед за гречкой, сахаром и так далее", - сообщил он.

Причина подорожания

Спивак отметил, что уже в первом квартале 2022 года украинцы ощутят на себе подорожание продуктов питания. Из-за этого на продовольственном рынке возможен дефицит еды.

К причинам подорожания относятся повышение тарифов на газ, грузовые перевозки, также бизнесменам повысили налоги.

"Февраль, март - вот инерционная экономическая составляющая ударит по ценам, потому что в себестоимости продуктов питания есть газ, есть тарифы на грузовы перевозки. А сегодня всем предпринимателям повысили налоги. И все вместе вот таким снежным комом приведет к тому, что в конце первого квартала 2022 года мы очень ощутим и дефицит на продовольственном рынке и повышения цен", - резюмировал он.

Как мы ранее писали, эксперты рассказали, почему дорожают продукты питания и когда закончится рост цен.

Читайте РБК-Украина в Google News
продукты
LITE
Как выбрать подходящую маску для лица: гид от косметолога
Как выбрать подходящую маску для лица: гид от косметолога