Украине прогнозируют дефицит продуктов: что из еды подорожает

В Украине после Нового года ожидается подорожание продуктов, а также их дефицит.

Что подорожает в 2022 году

Эксперт считает, что после Нового года в стране подорожает еще больше подсолнечное масло, сахарная свекла, гречка.

"Мы уже не в состоянии обеспечить себя сахарной свеклой. Потому что свеклу мы будем импортировать из Польши. Производство подсолнечного масла сократилось на 14,5%. Оно будет дороже и мы его будем откуда-то импортировать, значит подсолнечное масло подорожает вслед за гречкой, сахаром и так далее", - сообщил он.

Причина подорожания

Спивак отметил, что уже в первом квартале 2022 года украинцы ощутят на себе подорожание продуктов питания. Из-за этого на продовольственном рынке возможен дефицит еды.

К причинам подорожания относятся повышение тарифов на газ, грузовые перевозки, также бизнесменам повысили налоги.

"Февраль, март - вот инерционная экономическая составляющая ударит по ценам, потому что в себестоимости продуктов питания есть газ, есть тарифы на грузовы перевозки. А сегодня всем предпринимателям повысили налоги. И все вместе вот таким снежным комом приведет к тому, что в конце первого квартала 2022 года мы очень ощутим и дефицит на продовольственном рынке и повышения цен", - резюмировал он.