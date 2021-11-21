Эколог рассказала об опасности употребления воды из колодцев и бюветов в Украине

По словам эксперта, водопроводная вода в Киеве и других городах является наиболее безопасной.

"Самой опасной по всем показателям является вода из колодцев. На втором месте - скважины, которые у людей ассоциируются, наверное, с чистейшей водой", - заявила эксперт.

При этом она отметила, что на самом деле человеческий организм не очень приспособлен, чтобы потреблять воду, которая находится на глубинах. Речь также идет об артезианских источниках.

Исторически так сложилось, что человечество всегда принимало воду из поверхностных источников.

Системы очистки воды дома

Многие украинцы устанавливают дома системы очистки воды. Марьяна Гинзула говорит, что на выходе такая вода близка к дистиллированной.

"Проблематика этой воды - слишком большая очистка, либо не фиксация состояний, когда фильтры, забитые осадком, начинают обогащать вашу воду вдвое больше. Это проблема, потому что обратный осмос - это очень тонкие мембраны, которые очень быстро забиваются", - написала эколог.

Вода из колодцев

Эксперт советует проверять воду в колодцах в специализированных лабораториях, поскольку нередко происходят случаи, когда такую воду пить нельзя.

Это связано с веществами, которые просачиваются в воду, особенно речь идет о нитратах и фосфатах. На это сильно влияет неконтролируемое использование удобрений в сельском хозяйстве.

Вода из бюветов и колонок

Эколог заявила, что по данным Киевводфонда, который занимается всеми бюветами столицы, 85% из них не соответствуют нормам для питьевой воды.

При этом в такой воде содержатся разные возбудители, которые вызывают кишечные расстройства.

"Это устаревшая инфраструктура и потрескавшиеся трубы, которые контактируют с почвой. Оттуда эти болезнетворные организмы попадают в ваш организм. Мы не рекомендуем употреблять такую воду", - добавила Гинзула.

Эколог рассказала о воде из колодцев и бюветов в Украине (видео: YouTube)