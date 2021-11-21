Еколог розповіла про небезпеку вживання води з колодязів і бюветів в Україні

За словами експерта, водопровідна вода в Києві та інших містах є найбільш безпечною.

"Найнебезпечнішою за всіма показниками є вода з колодязів. На другому місці - свердловини, які у людей асоціюються, напевно, з найчистішою водою", - заявила експерт.

При цьому вона зазначила, що насправді людський організм не дуже пристосований, щоб споживати воду, яка знаходиться на глибинах. Мова також йде про артезіанські джерела.

Історично так склалося, що людство завжди приймало воду з поверхневих джерел.

Системи очищення води вдома

Багато українців встановлюють вдома системи очищення води. Мар'яна Гінзула каже, що на виході така вода близька до дистильованої.

"Проблематика цієї води - занадто велика очистка, або не фіксація станів, коли фільтри, забиті осадом, починають збагачувати вашу воду вдвічі більше. Це проблема, тому що зворотний осмос - це дуже тонкі мембрани, які дуже швидко забиваються", - написала еколог.

Вода з колодязів

Експерт радить перевіряти воду в колодязях в спеціалізованих лабораторіях, оскільки нерідко відбуваються випадки, коли таку воду пити не можна.

Це пов'язано з речовинами, які просочуються в воду, особливо мова йде про нітрати і фосфати. На це сильно впливає неконтрольоване використання добрив в сільському господарстві.

Вода з бюветів і колонок

Еколог заявила, що за даними Київводфонду, який займається всіма бюветами столиці, 85% з них не відповідають нормам для питної води.

При цьому в такій воді містяться різні збудники, які викликають кишкові розлади.

"Це застаріла інфраструктура і потріскані труби, які контактують з грунтом. Звідти ці хвороботворні організми потрапляють у ваш організм. Ми не рекомендуємо вживати таку воду", - додала Гінзула.

Еколог розповіла про воду з колодязів та бюветів в Україні (відео: YouTube)