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Ехали на вызов, а попали в ДТП: в Харькове пожарная машина ушла под землю (фото)

STYLERЖизнь    14.08.2019 - 22:55
Ехали на вызов, а попали в ДТП: в Харькове пожарная машина ушла под землю (фото)
Пожарная машина провалилась под землю (Коллаж РБК-Украина)

Пожарным пришлось самостоятельно освободить машину из плена

В Харькове пожарная машина, которая выехала по срочному вызову, внезапно провалилась под землю. Об этом сообщает издание UA:Харьков.

Инцидент произошел в среду, 14 августа, возле жилого дома на Павловом поле. Пожарная машина спешила на вызов в 9-этажный дом по улице Старицкого, 16. Однако внезапно правая сторона автомобиля вместе с колесами ушла под землю.

Ехали на вызов, а попали в ДТП: в Харькове пожарная машина ушла под землю (фото)

Пожарная машина ушла под землю (фото: UA:Харьков)

Спасатели смогли справиться с проблемой самостоятельно и вытянуть автомобиль, но на место происшествия были вызваны также работники коммунальных служб, чтобы они быстро решили проблему на дороге. Как и почему образовалась такая большая яма – неизвестно.

Ехали на вызов, а попали в ДТП: в Харькове пожарная машина ушла под землю (фото)

Пожарная машина ушла под землю (фото: UA:Харьков)

На вызов, к счастью, выехала не одна бригада спасателей, а две. Они прибыли по указанному адресу и выяснилось, что серьезного возгорания не произошло – у жильцов дома загорелась пища, которую они оставили на включенной плите и соседи, которые увидели сильный дым из окна, вызвали пожарных.

Ехали на вызов, а попали в ДТП: в Харькове пожарная машина ушла под землю (фото)

Пожарная машина ушла под землю (фото: UA:Харьков)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Одессе судья апелляционного административного суда Дмитрий Запорожан обматерил полицейских, которые хотели составить протокол о совершении ДТП. Судья уехал с места происшествия.

А также мы рассказывали о том, что патрульные полицейские поймали в Киеве пьяного водителя, который сначала им предлагал взятку, а потом угрожал Зеленским.

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