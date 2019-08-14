Предлагали взятки и пугали Зеленским: в Киеве поймали наглых правонарушителей

В Киеве пьяный водитель устроил цирк (Коллаж РБК-Украина, фото - Информатор)

Водитель рассказал полиции три разные версии инцидента и предложил деньги

В Киеве, на улице Шелковичной, патрульные полицейские поймали совершенно пьяного водителя, который устроил цирк во время задержания. Он предлагал полиции взятку и пугал Зеленским, а после остановки автомобиля пересел на заднее сидение и притворился пассажиром. Детали сообщили на сайте "Информатор".

Инцидент произошел в среду, 14 августа, около трех часов ночи. Полицейские заметили автомобиль Hyundai Elantra, который проехал на улице Бассейной на красный знак светофора. Сначала экипаж патрульных попытался остановить машину, но водитель не подчинился требованиям полиции и завязалась погоня.

Позже автомобиль все-таки остановился и выяснилось, что в салоне находится двое мужчин в состоянии сильного алкогольного опьянения. Один из них – это водитель, который быстро пересел на заднее сиденье, чтобы притвориться пассажиром.

В Киеве патрульные поймали наглых и пьяных водителей (фото: kiev.informator.ua)

Сначала задержанные утверждали, что вызвали драйвера, который при виде полиции бросил клиентов и сбежал, потом они утверждали, что драйвер – это их друг. А потом они рассказали, что спокойно поднимались от Бессарабской площади, а их внезапно остановили и обвинили в езде в нетрезвом виде.

Далее между нарушителями и полицейскими начал разгораться конфликт, и водитель обвинил патрульных в коррумпированности и стал угрожать именем Владимира Зеленского. Также он дважды попытался дать взятку полиции в размере 3 тысяч долларов. Журналистов, которые присутствовали при инциденте, задержанные также обвинили в коррумпированности и сказали, что они совершают съемку за деньги.

После нескольких неудачных попыток водитель смог пройти тест на драггере, который показал наличие алкоголя. При обыске автомобиля были обнаружены денежные средства в размере тысячи гривен и около трех тысяч долларов США. Водителю предъявили подозрение в вождении транспортного средства в нетрезвом состоянии, а его автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

Пьяные гонки с полицей, взятка - детали ночного инцидента в Киеве (Видео: YouTube/Информатор)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве водителя, который устроил ДТП, чуть не разорвали.

А также рассказывали о том, что в Одессе судья обхамил полицейских за то, что они попытались составить протокол о ДТП.