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Їхали на виклик, а потрапили в ДТП: в Харкові пожежна машина пішла під землю (фото)

STYLERЖиття    14.08.2019 - 22:55
Їхали на виклик, а потрапили в ДТП: в Харкові пожежна машина пішла під землю (фото)
Пожежна машина провалилася під землю (Колаж РБК-Україна)

Пожежникам довелося самостійно звільнити машину з полону

У Харкові пожежна машина, яка виїхала за терміновим викликом, раптом провалилася під землю. Про це повідомляє видання UA:Харків.

Інцидент стався в середу, 14 серпня, біля житлового будинку на Павловому полі. Пожежна машина поспішала на виклик в 9-поверховий будинок по вулиці Старицького, 16. Однак раптово права сторона автомобіля разом з колесами пішла під землю.

Їхали на виклик, а потрапили в ДТП: в Харкові пожежна машина пішла під землю (фото)

Пожежна машина пішла під землю (фото: UA:Харків)

Рятувальники змогли впоратися з проблемою самостійно і витягнути автомобіль, але на місце події були викликані також працівники комунальних служб, щоб вони швидко вирішили проблему на дорозі. Як і чому утворилася така велика яма – невідомо.

Їхали на виклик, а потрапили в ДТП: в Харкові пожежна машина пішла під землю (фото)

Пожежна машина пішла під землю (фото: UA:Харків)

На виклик, на щастя, виїхала не одна бригада рятувальників, а дві. Вони прибули за вказаною адресою і з'ясувалося, що серйозного загоряння не сталося – у мешканців будинку загорілася їжа, яку вони залишили на включеній плиті і сусіди, які побачили сильний дим з вікна, викликали пожежників.

Їхали на виклик, а потрапили в ДТП: в Харкові пожежна машина пішла під землю (фото)

Пожежна машина пішла під землю (фото: UA:Харків)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Одесі суддя апеляційного адміністративного суду Дмитро Запорожан обматюкав поліцейських, які хотіли скласти протокол про скоєння ДТП. Суддя поїхав з місця події.

А також ми розповідали про те, що патрульні поліцейські зловили в Києві п'яного водія, який спочатку їм пропонував хабар, а потім погрожував Зеленським.

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