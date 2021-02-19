UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ехал по встречке и бросил бутылку: в Харькове водитель отличился свинским поведением (видео)

Автор: Styler

В Харькове водитель-хам попал на видео и разозлил пользователей социальных сетей.

Ролик с инцидентом в районе ТЦ "Барабашово" опубликовали в сообществе "Автомобильный Харьков", пишет "Status quo".

На видео видно, что микроавтобус Volkswagen, в котором помимо водителя на пассажирском сидении была, судя по всему, его спутница, выехал на встречку, чтобы объехать небольшую пробку. В результате нарушения ПДД авто уперлось в другую машину, которая ехала по своей полосе.

Далее водитель-хам включил аварийку, но не собирался уступать автору видео его законную полосу.

А через некоторое время, вместо того, чтобы вернуться в свою полосу, Volkswagen вывернул налево и объехал стоящую машину по еще одной встречной полосе. При этом, когда машины поравнялись, из окна микроавтобуса на капот легковушки полетел стеклянный флакон.

Автохам в Харькове

Пользователи сети резко осудили поведение водителя микроавтобуса.

  • Что за люди пошли! Дикари
  • Вот мразь
  • А где продолжение, где ты его ногами пинаешь? А потом горит бус
  • Ну что поделаешь… Таких д*билов еще много
  • Водитель буса - фу таким быть
  • Ну что ж, бутылочка есть, номер тоже, осталось найти урода и присадить

Но странно то, что нашлись люди, которые осудили именно поведение автора ролика.

"В любом конфликте всегда один подлец, второй - глупец. Зло порождает зло, можно было уступить и объехать его. А если бы водитель буса вынул пистолет, и пристрелил бы автора ролика, что потом ему мертвому из того, что он был прав? Уступайте друг другу", - написал в комментарии к видео Владимир Шевченко.

Ранее мы писали, что в Украине упростили процедуру покупки авто и замены прав.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДТПХарьков
Читайте также
ДТП с украинскими туристами в Египте: появились подробности
Прогноз погоды