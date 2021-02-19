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Їхав по зустрічній і кинув пляшку: у Харкові водій відзначився свинською поведінкою (відео)

Автор: Styler

У Харкові водій-хам потрапив на відео і розлютив користувачів соціальних мереж.

Ролик з інцидентом в районі ТЦ "Барабашово" опублікували в спільноті "Автомобільний Харків", пише "Status quo".

На відео видно, що мікроавтобус Volkswagen, в якому крім водія на пасажирському сидінні була, судячи з усього, його супутниця, виїхав на зустрічну смугу, щоб об'їхати невеликий затор. В результаті порушення правил дорожнього руху авто вперлося в іншу машину, яка їхала по своїй смузі.

Далі водій-хам включив аварійку, але не збирався поступатися автору відео його законною смугою.

А через деякий час, замість того, щоб повернутися в свою смугу, Volkswagen вивернув наліво і об'їхав стоячу машину по ще одній зустрічній смузі. При цьому, коли машини порівнялися, з вікна мікроавтобуса на капот легковика полетів скляний флакон.

Автохам в Харкові

Користувачі мережі різко засудили поведінку водія мікроавтобуса.

  • Що за люди пішли! Дикуни
  • От мерзота
  • А де продовження, де ти його ногами штовхаєш? А потім горить бус
  • Ну що поробиш... Таких д*білів ще багато
  • Водій буса - фу таким бути
  • Ну що ж, пляшечка є, номер теж, залишилося знайти виродка і присадити

Але дивно те, що знайшлися люди, які засудили саме поведінку автора ролика.

"У будь-якому конфлікті завжди один негідник, другий - дурний. Зло породжує зло, можна було поступитися і об'їхати його. А якщо б водій буса вийняв пістолет, і пристрелив би автора ролика, що потім йому мертвому з того, що він був правий? Поступайтеся один одному", - написав у коментарі до відео Володимир Шевченко.

Раніше ми писали, що в Україні спростили процедуру купівлі авто та заміни прав.

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