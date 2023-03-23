В Єгипті знайшли малюнки, які розкривають таємниці знаків Зодіаку
Культура Давнього Єгипту настільки багатогранна, що багато її таємниць і досі не розгадані. Нещодавно науковцям вдалося зробити ще одне відкриття, яке проливає світло на уявлення єгиптян про систему знаків Зодіаку.
Про це пише Uni-Tuebingen.
Що відомо про відкриття
Нещодавно єгипетсько-німецька дослідницька група виявила ще одну серію барвистих розписів на стелі в храмі Есна у Верхньому Єгипті.
Вченим вдалося повністю відновити зображення, виконані в рельєфі. Вони містять повний набір знаків Зодіаку.
На інших рельєфах зображені планети Юпітер, Сатурн і Марс, а також низка зірок і сузір’їв, які використовувалися в стародавні часи для вимірювання часу.
"Зображення зодіаку дуже рідкісні в єгипетських храмах. Сам Зодіак є частиною вавилонської астрономії і не з’являється в Єгипті до часів Птолемеїв.
Зодіак використовувався для прикраси приватних гробниць і саркофагів і мав велике значення в астрологічних текстах, таких як гороскопи, знайдені на черепках глиняного посуду.Однак це рідко зустрічається в храмовому оздобленні: окрім Есни, залишилося лише дві повністю збережені версії, обидві з Дендери", - розповідають дослідники.
Знак Стрілець після реставрації (фото: uni-tuebingen.de)
Вчені зробили багато цікавих відкриттів
Окрім зодіаку та сузір'їв під час реставрації були виявлені барвисті зображення змій, крокодилів та різноманітних казкових звірів, у тому числі змія з головою барана та птаха з головою крокодила, хвостом змії та чотирма крилами. Під час реставрації дослідники також виявили невідомі раніше написи.
У храмі Есна кольори були вкриті шаром бруду та кіптяви і таким чином збереглися протягом майже 2000 років. Однак розписи та написи на стелі були ледве впізнавані протягом століть, оскільки були дуже брудними.
Відреставровані рельєфи (фото: uni-tuebingen.de)
Храм часів Клавдія
Храм знаходиться в Есні, за 60 кілометрів на південь від Луксора в Єгипті. Залишився лише вестибюль (так званий пронаос). Будівля довжиною 37 метрів, шириною 20 метрів і висотою 15 метрів була розміщена перед будівлею храму за римського імператора Клавдія (41–54 роки нашої ери).
Реставраційні роботи там тривають уже п'ять років.
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