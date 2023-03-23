В Египте нашли рисунки, раскрывающие тайны знаков Зодиака
Культура Древнего Египта настолько многогранна, что многие ее тайны до сих пор не разгаданы. Недавно ученым удалось сделать еще одно открытие, проливающее свет на представление египтян о системе знаков Зодиака.
Об этом пишет Uni-Tuebingen.
Что известно об открытии
Недавно египетско-германская исследовательская группа обнаружила еще одну серию красочных росписей на потолке в храме Эсна в Верхнем Египте.
Ученым удалось полностью восстановить изображения, выполненные в рельефе. Они содержат полный набор знаков Зодиака.
На других рельефах изображены планеты Юпитер, Сатурн и Марс, а также ряд звезд и созвездий, использовавшихся в древние времена для измерения времени.
"Изображения зодиака очень редки в египетских храмах. Сам Зодиак является частью вавилонской астрономии и не появляется в Египте до времен Птолемеев.
Зодиак использовался для украшения частных гробниц и саркофагов и имел большое значение в астрологических текстах, таких как гороскопы, найденные на черепках глиняной посуды", - рассказывают исследователи.
Знак Стрелок после реставрации (фото: uni-tuebingen.de)
Ученые сделали много интересных открытий
Кроме зодиака и созвездий во время реставрации были обнаружены красочные изображения змей, крокодилов и разнообразных сказочных зверей, в том числе змея с головой барана и птица с головой крокодила, хвостом змеи и четырьмя крыльями. В ходе реставрации исследователи также обнаружили неизвестные ранее надписи.
В храме Эсна цвета были покрыты слоем грязи и копоти и таким образом сохранились в течение почти 2000 лет. Однако росписи и надписи на потолке были едва узнаваемы на протяжении веков, поскольку были очень грязными.
Отреставрированные рельефы (фото: uni-tuebingen.de)
Храм времен Клавдия
Храм находится в Эсне, в 60 километрах к югу от Луксора в Египте. Остался только вестибюль (так называемый пронаос). Здание длиной 37 метров, шириной 20 метров и высотой 15 метров было расположено перед зданием храма при римском императоре Клавдии (41–54 годы нашей эры).
Реставрационные работы там продолжаются уже пять лет.
Ранее мы писали, что ученые обнаружили новый таинственный вид кошки, которую прозвали "лиса".
Также сообщалось, что ученые оживили вирус "зомби" из вечной мерзлоты.