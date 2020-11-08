В Египте нашли мумию-гиганта: это открытие меняет представление о цивилизации

В Египте нашли уникальную мумию, которая меняет представление о древнеегипетской цивилизации. Сначала археологи подумали, что это обычная кошка, но крупные размеры животного не давали им покоя. Все выяснилось после детального исследования находки.

Оказалось, что египтяне мумифицировали льва, точнее львенка, пишет Еxpress.

Находка была сделана в храмовом комплексе Бубастеум в Саккаре. Ученые выявили гробницу жреца, который служил при третьем фараоне Пятой династии - Нефериркаре. Одна из шахт гробницы была заполнена мумифицированными кошками. Предполагается, что их всех принесли в жертву богине Бастет.

В Египте нашли мумию львенка (фото: express.co.uk)

"Как и любой человек, я видел кошек различных размеров. Но столь огромной я никогда не встречал. Нам пришлось изучить останки, чтобы понять, что это такое", - поделился один из археологов.

Для более детального анализа останков подключили египтолога Салиму Икрам. Ученая говорит, что письменные свидетельства о "львиных катакомбах" у них есть, а вот доказательств ранее не было.

"Впервые в истории мумификации у нас в Саккаре появился лев. Мумифицированный лев. Это просто невероятно, потому что у нас есть свидетельства о "львиных катакомбах", и мы годами искали их", - говорит ученая.

Анализ показал, что египтяне мумифицировали львенка (фото: express.co.uk)

Египтологи утверждают, что новое открытие может очень много неизвестного рассказать о культуре, экономике, религии загадочной древнеегипетской цивилизации.

Позднее анализ подтвердил, что речь действительно идет о львенке, который жил примерно в 600 г. до н.э.

"Это меняет наши представления о том, как древние египтяне взаимодействовали с дикими животными, как они их разводили, поклонялись им и приносили в жертву", - добавила египтолог.

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