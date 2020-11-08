В Єгипті знайшли мумію-гіганта: це відкриття змінює уявлення про цивілізацію

У Єгипті знайшли унікальну мумію, яка змінює уявлення про давньоєгипетську цивілізацію. Спочатку археологи думали, що це звичайна кішка, але великі розміри тварини не давали їм спокою. Все з'ясувалося після детального дослідження знахідки.

Виявилося, що єгиптяни муміфікували лева, точніше левеня, пише Ехргеѕѕ.

Знахідка була зроблена в храмовому комплексі Бубастеум в Саккарі. Вчені виявили гробницю жерця, який служив при третьому фараона П'ятої династії - Неферіркарі. Одна з шахт гробниці була заповнена муміфікованими кішками. Ймоврно, їх принесли в жертву богині Бастет.

В Єгипті знайшли мумію левеняти (фото: express.co.uk)

"Як і будь-яка людина, я бачив кішок різних розмірів. Але настільки величезної я ніколи не зустрічав. Нам довелося вивчити останки, щоб зрозуміти, що це таке", - поділився один з археологів.

Для більш детального аналізу останків підключили єгиптолога Салиму Ікрам. Вчений каже, що письмові свідчення про "левові катакомби" у них є, а от доказів раніше не було.

"Вперше в історії муміфікації у нас в Саккарі з'явився лев. Муміфікований лев. Це просто неймовірно, тому що у нас є свідчення про "левові катакомби", і ми роками шукали їх", - говорить вчений.

Аналіз показав, що єгиптяни муміфікували левеня (фото: express.co.uk)

Єгиптологи стверджують, що нове відкриття може дуже багато невідомого розповісти про культуру, економіку, релігію загадкової давньоєгипетської цивілізації.

Пізніше аналіз підтвердив, що мова дійсно йде про левеня, яке жило приблизно в 600 р. до н. е.

"Це змінює наші уявлення про те, як стародавні єгиптяни взаємодіяли з дикими тваринами, як вони їх розводили, поклонялися і приносили в жертву", - додала єгиптолог.

Раніше ми писали, що у Єгипті виявили 14 саркофагів, які були поховані 2500 років тому. Унікальність знахідки в тому, що вони практично не ушкоджені.

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