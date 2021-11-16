В Египте археологи обнаружили затерянный 4500-летний храм Солнца (фото)

Находку нашли под другим храмом в Абу-Гурабе, примерно в 20 километрах к югу от Каира.

В Египте нашли затерянный 4500-летний храм Солнца (фото: cnn.com)

В 1898 году археологи, работавшие на этом месте, обнаружили храм Солнца Ньюсерра, также известного как Нойсер или Нюсерре, шестого царя 5-й династии, правившего Египтом между 2400 и 2370 годами до нашей эры.

Ученые считают, что он был построен на развалинах другого храма Солнца.

В Египте нашли затерянный 4500-летний храм Солнца (фото: cnn.com)

На месте раскопок археологи нашли печати, на которых были выгравированы имена королей, правивших до Нюсерра. Эти печати люди использовали в качестве стопоров для сосудов.

Также были обнаружены основания двух известняковых колонн. Они были частью входного портика. Первоначальная конструкция была полностью сделана из глиняных кирпичей.

В Египте нашли затерянный 4500-летний храм Солнца (фото: cnn.com)

Некоторые найденные кувшины были наполнены ритуальной грязью, которая использовалась только в определенных религиозных ритуалах. Гончарные изделия датируются серединой 25 века до нашей эры.

Ученые рассказали, хотя храмы Солнца посвящены культу бога солнца Ра, король узаконил свою власть через храм и представился единственным сыном бога солнца на Земле.

В Египте нашли затерянный 4500-летний храм Солнца (фото: cnn.com)

"Таким образом, косвенно главная цель храма заключалась в том, чтобы стать местом обожествления живого короля", - заявил эксперт по Египту Массимилиано Нуццоло.

Историки считают, что всего существует шесть храмов Солнца, которые строились вокруг Абу-Гараба, но только два из них были обнаружены ранее.