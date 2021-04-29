У Єгипті археологи виявили загадкові гробниці: їм більше 8000 років

У Єгипті археологи в Кум Аль-Халджі, який знаходиться в 150 км від Каїра, знайшли 110 гробниць. Їх вік становить понад 8 тисяч років. При цьому в них знаходилися людські останки дорослих і дітей.

Про це повідомляє Міністерство туризму і старожитностей Єгипту на своїй сторінці в Facebook .

Вчені також знайшли стародавнє похоронне обладнання та предмети кераміки.

У Єгипті археологи знайшли стародавні гробниці і артефакти (фото: facebook.com/moantiquities)

Гробниці, які знайшли археологи, відносяться до трьох різних цивілізацій, а більша частина з них - до додинастичного періоду (з 6000 по 3150 року до н.е.).

У Єгипті археологи знайшли стародавні гробниці і артефакти (фото: facebook.com/moantiquities)

Цікаво, що гробниці являють собою ями, які вирізали в піщаному шарі. Людей ховали певним способом, їм згинали ноги і обличчя завжди дивилося на захід. Також знайшли останки немовляти, якого поховали в глиняній вазі.

У Єгипті археологи знайшли стародавні гробниці і артефакти (фото: facebook.com/moantiquities)

Вченим вдалося знайти також печі, прикраси, посуд і різні амулети, деякі з яких зробили з напівкоштовних каменів і прикрас.

У Єгипті археологи знайшли стародавні гробниці і артефакти (фото: facebook.com/moantiquities)