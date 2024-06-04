Єфросиніна та її чоловік вперше прокоментували чутки про розлучення

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Зі слів Марії, відео з інформацією про те, що вона нібито розлучається з чоловіком після 21 року шлюбу, знаменитості надіслала її донька Нана.

"Днями присилає (донька, - Прим.ред) мені ролик з тіктоку, де написано: "Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв розлучаються. Причина очевидна - молода коханка Тимура". Тут у мене було два моменти: по-перше, наша донька мені це присилає зі словами:"мам". По-друге, я подумала, що я нікого ніде не заставала", - поділилася Єфросиніна.

"Де я тебе мала застати, приїхати на Запорізький напрямок, відкрити вашу чоловічу хатинку, вбігти і сказати: "Ах ти, відірвися від мого чоловіка", - жартома запитала у коханого знаменитість.

Новина про розлучення Єфросфиніної з чоловіком (фото: скріншоь з відео)

Натомість Хромаєв поділився, що його друзі також побачили новину про їхній з Машею нібито розрив, і поцікавилися у нього, чи справді це так.

Зазначимо, що у ЗМІ писали, що Тимур начебто проговорився одному зі своїх товаришів про те, що у нього з’явилася коханка.

"Ну я відразу переглянув свій список друзів", - сказав чоловік.

На цій темі, каже він, дуже легко спекулювати, тому що багато родин у нас живуть в таких умовах, на відстані, і випробуються стосунки у всіх. Т

"Тому це звісно лагідне підгрунття для того, щоб спекулювати, і мабуть людям потрібно давати відповідь якусь", - поділився думками чоловік Єфросиніної.

Нагадаємо, Марія і Тимур познайомилися у Ялті навесні 2002 року. 2003 року вони одружилися.

Після дев’яти років сімейного життя подружжя розійшлося, але за рік відновило стосунки.

У шлюбі в пари народилися дочка Нана (2004) і син Олександр (2014).

Улітку 2022 року Хромаєв добровольцем записався до лав ЗСУ. Ведуча зазначила, що це дало змогу її чоловікові пережити втрату бізнесу.