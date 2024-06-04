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Ефросинина и ее муж впервые прокомментировали слухи о разводе

Маша Ефросинина с мужчиной (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская ведущая Маша Ефосинина и ее муж, военнослужащий Тимур Хромаев, впервые отреагировали на слухи об их разводе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на первый выпуск нового YouTube-проекта знаменитости "Квиток на Марс", гостем которого стал ее любимый.

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По словам Марии, видео с информацией о том, что она якобы разводится с мужем после 21 года брака, знаменитости прислала ее дочь Нана.

"На днях присылает (дочь, - Прим.ред) мне ролик с тиктока, где написано: "Маша Ефросинина и Тимур Хромаев разводятся. Причина очевидна - молодая любовница Тимура". Тут у меня было два момента: во-первых, наша дочка мне это присылает со словами: «мам». Во-вторых, я подумала, что я никого нигде не заставала", - поделилась Ефросинина.

Новость о разводе Ефросфининой с мужем (фото: скриншоь из видео)

"Где я тебя должна была застать, приехать на Запорожское направление, открыть вашу мужскую избушку, вбежать и сказать: "Ах ты, оторвись от моего мужа“, - в шутку спросила у любимого знаменитость.

В свою очередь Хромаев поделился, что его друзья также увидели новость об их с Машей якобы разрыве, и поинтересовались у него, действительно ли это так.

Отметим, что в СМИ писали, что Тимур якобы проговорился одному из своих товарищей о том, что у него появилась любовница.

"Ну я сразу пересмотрел свой список друзей", - сказал мужчина.

На этой теме, говорит он, очень легко спекулировать, потому что многие семьи у нас живут в таких условиях, на расстоянии, и испытываются отношения у всех. Т

«"оэтому это конечно мягкая почва для того, чтобы спекулировать, и видимо людям нужно давать ответ какой-то", - поделился мыслями муж Ефросининой.

 

Напомним, Мария и Тимур познакомились в Ялте весной 2002 года. В 2003 году они поженились в 2003 году.

После девяти лет семейной жизни супруги разошлись, но через год возобновили отношения.

В браке у пары родились дочь Нана (2004) и сын Александр (2014).

Летом 2022 года Хромаев добровольцем записался в ряды ВСУ. Ведущая отметила, что это позволило ее мужу пережить потерю бизнеса.

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