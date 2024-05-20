Маша Єфросиніна у стильному образі дала пораду собі 18-річній

Маша Єфросиніна - популярна телеведуча, яка має власний канал на YouTube та проводить зіркам тест на відвертість. І сама ж Марія завжди намагається бути чесною, тому звернулась до себе юної.

Яку пораду Маша Єфросиніна у стильному образі дала собі 18-річній

Кожна жінка, коли дорослішає, розуміє, наскільки сильно вона продвинулась вперед. До своїх мрій, бажань, до внутрішньої гармонії та як сильно вона полюбила себе, а від цього залежить її життя, тобто, яким воно є зараз і яким буде потім.

Марія, одна з тих жінок, чиї зміни видно чітко, адже вона багато над собою працює та стає кращою версією себе. Найголовніше на цьому шляху - усвідомити зміни та шлях, який ви пройшли заради нього.

І часто, жінки подумки дають собі певні поради у минуле, тобто, це звучить як резюмування пройдених етапів.

"Що б я порадила собі вісімнадцятирічний #провнутрішнійголос Завжди! Стовідсотково! Без винятків! СЛУХАЙ ЙОГО!", - пише Марія.

Але це не все, річ в тому, що Маша записала неймовірно стильне та красиве відео, в якому звучать мудрі слова, що продовжують її тему про внутрішній голос.

"Він не Шекспір. Він не говорить пам’ятними рядками. Мій внутрішній голос завжди розмовляє зі мною прямо. Говорить мені, хто мої справжні друзі. Коли говорити "Так", а коли говорити "Ні". Підказує мені, чи людина, що сидить навпроти мене - та сама, з ким я проведу все своє життя. Або ні”, - йдеться у відео Маші.

Чути свій внутрішній голос та розуміти його, прислухатися до нього та до відчуттів - це те, чому має навчитися абсолютно кожен з нас, адже це справжні ми.