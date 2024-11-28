Єфросиніна і Полякова нарешті зробили те, чого від них давно чекали: про що мова

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на спільний допис в Instagram зірок.

Так, знаменитості рік тому вирішили поставити "Дорослих дівчаток" на паузу. Як зізнавалася Єфросиніна, саме вона стала ініціаторкою припинення зйомок.

Тепер ведуча повідомила, що проєкт повертається. Побачити його зможуть фани вже у грудні.

"А ми з Олею! А ми з Олею!!(вибачте, переповнюють емоції!!!) до вас з важливими новинами! Дорогі наші дівчата, зверніть увагу - ця інформація для вас! Ваші Маша і Оля @polyakovamusic сьогодні відзняли два нові неймовірні випуски "Дорослих Дівчат", які ви побачите вже в грудні!", - поділилася зірка.

Маша Єфросиніна і Оля Полякова (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Також вона додала, що шоу вийде в оновленому форматі.

"Ми оновили формат, і самі в шоці, як круто вийшло…Поки лише скажу, що дорослих дівчат стає більше - тепер ми знімаємо з глядачками в залі. Як нам всім дочекатися виходу нових випусків? Правильно, слідкувати за анонсами. Тож, не проґавте…", - написала Марія.

Маша Єфросиніна і Оля Полякова (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Реакція юзерів

Користувачі мережі зазначили, що дуже чекали повернення "Дорослих дівчаток".

Ну круті! Нехай всі зміни підуть на користь. Вірю і тримаю кулачки!

Як до вас попасти у глядачки?

Нарешті - найочікуваніше слово в коментарях під цим дописом. Дійсно, нарешті

Які ви красуні, обожнюю, чекаю! Процвітання і щастя

Чому припинилися зйомки "Дорослих дівчаток"

Маша Єфросиніна зізналася, що саме вона стала ініціаторкою паузи в проєкті. Вперше ідея завершити його виникла у неї восени 2023 року, про що вона повідомила команді Олі Полякової.

Марія пояснила, що проєкт вичерпав себе, і їм більше немає про що говорити. Однак виконавиця та її команда переконали її продовжити, запевнивши, що тем для розмов ще багато.

Проте вже у 2024 році стало очевидно, що проєкт зіткнувся з творчою кризою: ведучі почали повторювати ті самі історії, які вже не виглядали цікавими. На думку Єфросиніної, це стало сигналом, що настав час завершити проєкт.

Маша Єфросиніна і Оля Полякова (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Згодом ведуча пояснила, що рішення поставити проєкт на паузу було пов’язане з її складним емоційним станом у той період.

Вона переживала непростий етап у житті, через що відчувала моральну нестабільність. Як з’ясувалося, Оля також зіштовхувалася з психоемоційними труднощами.

Єфросиніна припустила, що саме ці обставини створили потребу в тимчасовій перерві для роботи над "Доросими дівчатами", щоб обидві мали час на відновлення.