"Обожнюємо один одного". Російський бізнесмен розповів про дружбу з Поляковою

Російський бізнесмен Євген Чичваркін розповів про дружбу зі співачкою Олею Поляковою та як з нею проводить час.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю бізнесмена в проєкті "Люкс ФМ".

Відомо, що Поляковій часто закидають за дружбу з "хорошими росіянами". Зокрема, з Євгеном Чичваркіним, який вже 15 років живе у Великій Британії.

Зі слів підприємця, вони з артисткою "обожнюють один одного".

"Ми разом піднімалися в гори вже двічі і купалися у холодній воді", - поділився Чичваркін.

Оля Полякова з росіянами (фото: instagram.com/belonika)

Також Євген зазначив, що не вважає себе частиною категорії "хороших росіян". За його словами, в питаннях ярликів для нього важлива лише думка "медиків та військових", тоді як на хейт інших людей він не зважає.

Водночас наголосив, що активно підтримує українців, організовуючи благодійні вечері для збору коштів на потреби ЗСУ та допомогу постраждалим від війни в Україні.

Що говорить Полякова про дружбу з росіянами

Співачка часто відвідує друзів у Франції, серед яких російська письменниця й блогерка Ніка Білоцерківська. Оля співпрацює з нею у межах благодійного проєкту, спрямованого на підтримку Збройних Сил України.

Оля Полякова з Нікою Білоцерківською (фото: instagram.com/belonika)

На зустрічах також присутній російський підприємець Євген Чичваркін. Проте через взаємодію з цими особами навколо Полякової розгорівся чималий скандал.

У відповідь на критику Оля наголосила, що разом із Нікою та Євгеном вони досягли значних результатів у допомозі Україні. За її словами, під час одного з заходів вдалося зібрати 8 мільйонів гривень, які спрямували на потреби військових і мирного населення.

Виконавиця також підкреслила, що для неї важливішим є результат роботи, аніж негативні коментарі чи осуд з боку недоброзичливців.

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Хто такий Євген Чичваркін

Євген Чичваркін - російський бізнесмен, колишній власник мережі мобільних телефонів "Евросеть". У 2008 році після кримінальних переслідувань в Росії через суперечки з владою він переїхав до Великої Британії, де відкрив бізнес у галузі вина та ресторанного бізнесу.

Підприємець активно підтримує Україну, організовуючи благодійні заходи для допомоги ЗСУ, і виступає проти російського режиму. Він відомий своєю критикою Кремля і підтримкою демократичних цінностей.

Євген Чичваркін (фото: instagram.com/tot_samy_chichvarkin)