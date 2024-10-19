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У наймоднішому кольорі сезону: Маша Єфросиніна продемонструвала стильний лук зі стьобаним пальтом

Субота 19 жовтня 2024 11:04
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У наймоднішому кольорі сезону: Маша Єфросиніна продемонструвала стильний лук зі стьобаним пальтом Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Катерина Собкова

Як відомо, тренд осені 2024 року - колір бургунді. Його можна додати у свій гардероб у вигляді аксесуарів та взуття або ж скласти трендовий лук із речей такого відтінку.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, який образ приміряла телеведуча Маша Єфросиніна, що показала свій лук в Instagram.

Ведуча стежить за модою та має свій власний стиль, а також ділиться зі своїми підписниками у соцмережі Instagram фото у трендових образах з різних заходів, відпочинку та повсякденного життя.

Днями Єфросиніна опублікувала відео у модному луці.

Телеведуча вибрала для прогулянки вулицями столиці трендове стьобане пальто у кольорі бургунді. Зазначимо, що стьобані куртки і пальта зараз на піку популярності, оскільки це не тільки модний, але й практичний верхній одяг на осінь.

У наймоднішому кольорі сезону: Маша Єфросиніна продемонструвала стильний лук зі стьобаним пальтом

Скриншот

Свій образ телезірка доповнила лосинами насиченого винного відтінку в тон до пальта, а також лонгслівом та картатою сорочкою. Вийшов стильний багатошаровий лук.

У наймоднішому кольорі сезону: Маша Єфросиніна продемонструвала стильний лук зі стьобаним пальтом

Скриншот

Завершували розслаблений лук білі кросівки. Це зручне взуття на кожен день, яке можна стилізувати як із кежуал-образами, так і з більш класичними.

У наймоднішому кольорі сезону: Маша Єфросиніна продемонструвала стильний лук зі стьобаним пальтом

Скриншот

Чому бургунді - тренд осені 2024 року

Винний колір або, як його ще називають, бургунді - гарячий тренд сезону осінь-зима 2024-2025. Саме цей колір часто асоціюється з осінню, але водночас додасть образам елегантності та витонченості. Дизайнери та стилісти рекомендують створювати монохромні образи у цьому кольорі.

У наймоднішому кольорі сезону: Маша Єфросиніна продемонструвала стильний лук зі стьобаним пальтом

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Однак зробити лук більш цікавим можна за рахунок поєднання різних матеріалів та текстур. Або поєднувати цей відтінок з сірим, чорним, темно-синім, коричневим та бежево-молочним.

У наймоднішому кольорі сезону: Маша Єфросиніна продемонструвала стильний лук зі стьобаним пальтом

Варіанти образів на осінь (колаж: РБК-Україна)

Раніше ми розповіли, що Маша Єфросиніна та колишня Остапчука задають модні тренди.

Також Ольга Харлан засвітилася у костюмі найтрендовішого відтінку осені.

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