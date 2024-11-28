Ефросинина и Полякова наконец-то сделали то, чего от них давно ждали: о чем речь

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на совместный пост в Instagram звезд.

Так, знаменитости год назад решили поставить "Дорослих дівчаток" на паузу. Как признавалась Ефросинина, именно она стала инициатором приостановки съемок.

Теперь ведущая сообщила, что проект возвращается. Увидеть его смогут фаны уже в декабре.

"А мы с Олей! А мы с Олей!!!(простите, переполняют эмоции!!!) к вам с важными новостями! Дорогие наши девочки, обратите внимание - эта информация для вас! Ваши Маша и Оля @polyakovamusic сегодня отсняли два новых невероятных выпуска "Взрослых Девчат", которые вы увидите уже в декабре!", - поделилась звезда.

Маша Ефросинина и Оля Полякова (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Также она добавила, что шоу выйдет в обновленном формате.

"Мы обновили формат, и сами в шоке, как круто получилось...Пока лишь скажу, что взрослых девушек становится больше - теперь мы снимаем со зрительницами в зале. Как нам всем дождаться выхода новых выпусков? Правильно, следить за анонсами. Поэтому, не пропустите...", - написала Мария.

Маша Ефросинина и Оля Полякова (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Реакция юзеров

Пользователи сети отметили, что очень ждали возвращения "Взрослых девочек".

Ну круті! Нехай всі зміни підуть на користь. Вірю і тримаю кулачки!

Як до вас попасти у глядачки?

Нарешті - найочікуваніше слово в коментарях під цим дописом. Дійсно, нарешті

Які ви красуні, обожнюю, чекаю! Процвітання і щастя

Почему прекратились съемки "Дорослих дівчаток"

Маша Ефросинина призналась, что именно она стала инициатором паузы в проекте. Впервые идея завершить его возникла у нее осенью 2023 года, о чем она сообщила команде Оли Поляковой.

Мария объяснила, что проект исчерпал себя, и им больше не о чем говорить. Однако исполнительница и ее команда убедили ее продолжить, заверив, что тем для разговоров еще много.

Однако уже в 2024 году стало очевидно, что проект столкнулся с творческим кризисом: ведущие начали повторять те же истории, которые уже не выглядели интересными. По мнению Ефросининой, это стало сигналом, что пришло время завершить проект.

Маша Ефросинина и Оля Полякова (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Впоследствии ведущая объяснила, что решение поставить проект на паузу было связано с ее сложным эмоциональным состоянием в тот период.

Она переживала непростой этап в жизни, из-за чего испытывала моральную нестабильность. Как выяснилось, Оля также сталкивалась с психоэмоциональными трудностями.

Ефросинина предположила, что именно эти обстоятельства создали потребность во временном перерыве для работы над "Доросими дівчатами", чтобы у обеих было время на восстановление.