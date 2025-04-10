Ефросинина, Дантес, Ласточкин и другие: звезды эмоционально попрощались с Александром Чечуном (фото)
Смерть звезды "Лиги смеха" и военного Александра Чечуна стала сильным ударом для украинского шоу-бизнес сообщества. Коллеги и друзья вспоминают артиста как талантливого и искреннего человека, а также благодарят за защиту.
Как отреагировали звездные коллеги на трагическое известие, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
О смерти Александра стало известно 10 апреля. Как сообщила жена Ольга Гриценюк, он ушел из жизни в среду в результате ранения, которое получил почти год назад во время выполнения боевого задания.
"Мы почти год боролись за его жизнь. Но, к сожалению", - рассказала она.
Как звезды отреагировали на трагическую новость
Маша Ефросинина выразила соболезнования родным и близким. Для нее трагедия также является личной, ведь они вместе играли в "Лиге".
Ефросинина выразила соболезнования (скриншот)
Владимир Дантес, который был тренером команды в одном из сезонов шоу, поблагодарил воина за защиту в трогательном посте.
Дантес поблагодарил героя (скриншот)
Не прошли мимо трагедии и другие звезды "Лиги смеха". Юмористы сочувствуют родным и оплакивают тяжелую утрату.
Владимир Мартынец, с которым комик выступал в команде "Стадион дубрава", опубликовал лаконичное фото без слов.
Мартынец о гибели Чечуна (скриншот)
Актриса Екатерина Никитина назвала коллегу легендой и сказала, что будет по нему скучать.
Никитина посвятила сообщение Чечуну (скриншот)
Игорь Ласточкин, который также сейчас служит в рядах ВСУ, выразил соболезнования всем родным погибшего.
Ласточкин выразил соболезнования (скриншот)
Напомним, Александр Чечун стал известен благодаря участию в различных проектах на телевидении. Наибольшую славу принесло участие в команде "Стадион Диброва" в юмористическом проекте "Лига смеха". С началом полномасштабной войны РФ против Украины он присоединился к ВСУ. На фронте имел позывной "Маркиян".
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