Єфросиніна, Брежнєва і Джамала показали найбільш трендові головні убори цієї зими: як вони виглядають

Маша Єфросиніна

Телеведуча показала стильний повсякденний образ із чорною шапкою. Така модель головного убору підійде на кожен день і добре поєднується з пальтами, пуховиками та куртками.

Шапку вона скомбінувала з дублянкою-авіатором такого ж відтінку і широкими штанами гірчичного кольору, а також грубими черевиками.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Віра Брежнєва

Популярна співачка Віра Брежнєва продемонструвала образ із трендовою балаклавою. Цей аксесуар набрав популярності ще кілька років тому і у 2025 році продовжує залишатися в тренді, особливо завдяки своєму практичному застосуванню і незвичайному вигляду.

Брежнєва склала стильний образ із чорною балаклавою і коричневою шубою з довгим ворсом, а також теплими штанами.

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Джамала

Співачка Джамала продемонструвала, як яскрава шапка з відворотом може "оживити" весь образ. Вона обрала модель від відомого українського дизайнера.

Для повсякденного образу артистка одягла чорні штани прямого крою, білий светр і сірий пуховик у стилі оверсайз. Лук вона доповнила трендовими мунбутами, а також яскраво-червоним шарфом і шапкою такого ж відтінку.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaaaa)

Катерина Репяхова

Концертний директор і блогерка Катерина Репяхова зараз відпочиває в Буковелі зі своїм чоловіком Віктором Павліком. Для одного з образів вона вибрала світло-бежеву шапку з великим відворотом, яка стане універсальною базою під будь-який верхній одяг.

Для повсякденного образу на відпочинку блогерка одягла чорний спортивний костюм на флісі, який доповнила картатою сорочкою, зав'язаною на поясі. Зверху вона накинула об'ємний пуховик. Розбавити однотонний образ Репяхова вирішила бежевою шапкою і трендовими уггами на платформі в тон до неї.

Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Таким чином шапки та балаклави ідеально підходять для зимового сезону, оскільки не тільки захищають від холоду, а й мають актуальний вигляд. Шапки з відворотами можна носити з різними стилями одягу, а балаклави можуть додати цікавий акцент у поєднанні з вуличним або спортивним стилем.