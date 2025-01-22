З чим носити спідницю у 2025 році: стилістка показала ідеї на кожен день, які зможе повторити кожна

Спідниця - універсальна та стильна річ у гардеробі, яка завжди лишається в тренді, проте у 2025 році є певні тенденції, які допоможуть вам створити модні та актуальні образи.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію в Instagram стилістки Олени Шевченко вирішило розповісти, з яким верхом можна носити спідниці в цьому сезоні.

З гольфом-водолазкою

У 2025 році тепло і затишок залишаються в моді. Спідниці добре поєднуються з водолазками або щільними светрами, що створює комфортний і стильний образ.

"Мастхев для прохолодних днів. Він підкреслює талію і створює елегантний силует. Головне - поєднуй з трапецієподібними або плісированими спідницями, а не з такими, що обтягують", - підкреслила Шевченко.

Приклад: чорний гольф + плісирована спідниця міді або максі + ботильйони = стильний і розкішний образ.

Спідниця і гольф-водолазка (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Футболка

Для більш теплих днів підберіть лук з футболкою. У 2025 році футболки з логотипами і принтами будуть на піку популярності, і вони добре поєднуються зі спідницями для створення молодіжних і образів у стилі кежуал.

Приклади:

Кежуал: футболка + джинсова спідниця міні + кросівки.

Вечірній образ: футболка + атласна спідниця максі + підбори.

Спідниця і футболка (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Сорочка

Образ в офіс або на ділову зустріч можна створити з сорочкою. Такий лук вийде стриманим, але водночас універсальним.

Для роботи виберіть білу або світло-блакитну сорочку, заправлену в спідницю міді. Для прогулянки підійде картата сорочка, зав'язана вузлом, і спідниця в довжині максі.

Приклад: біла сорочка + спідниця плісирована + туфлі = елегантність без зусиль.

Спідниця і сорочка (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Піджак і ремінь

Для створення суворішого й елегантнішого лука у 2025 році спідницю можна носити з жакетом або піджаком. Це ідеальний вибір для роботи або офіційних заходів. А щоб підкреслити лінію талії, поверх піджака можна надіти тонкий пояс.

Приклад: чорний топ + шкіряна спідниця + піджак + ремінь = витончений, стильний образ.

Спідниця і піджак з ременем (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Светр оверсайз

Для більш розслабленого образу можна обрати светр у стилі оверсайз. Можна підібрати такого ж відтінку, як і спідниця, або ж зіграти на контрасті.

М'який светр необхідно заправляти у спідницю. А довгий светр носимо навипуск, але обираємо схожі відтінки для гармонії.

Приклад: довгий светр + максіспідниця в одному тоні = тепло і стильно.

Спідниця і светр оверсайз (фото: instagram.com/purpur.stylist)