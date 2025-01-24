Ефросинина, Брежнева и Джамала показали самые трендовые головные уборы этой зимы: как они выглядят

Маша Ефросинина

Телеведущая показала стильный повседневный образ с черной шапкой. Такая модель головного убора подойдет на каждый день и хорошо сочетается с пальто, пуховиками и куртками.

Шапку она скомбинировала с дубленкой-авиатором такого же оттенка и широкими штанами горчичного цвета, а также грубыми ботинками.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Вера Брежнева

Популярная певица Вера Брежнева продемонстрировала образ с трендовой балаклавой. Этот аксессуар набрал популярность еще пару лет назад и в 2025 году продолжает оставаться в тренде, особенно благодаря своему практическому применению и необычному виду.

Брежнева составила стильный образ с черной балаклавой и коричневой шубой с длинным ворсом, а также теплыми штанами.

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Джамала

Певица Джамала продемонстрировала, как яркая шапка с отворотом может "оживить" весь образ. Она выбрала модель от известного украинского дизайнера.

Для повседневного образа артистка надела черные брюки прямого кроя, белый свитер и серый пуховик в стиле оверсайз. Лук она дополнила трендовыми мунбутами, а также ярко-красным шарфом и шапкой такого же оттенка.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Екатерина Репяхова

Концертный директор и блогерша Екатерина Репяхова сейчас отдыхает в Буковеле со своим супругом Виктором Павликом. Для одного из образов она выбрала светло-бежевую шапку с большим отворотом, которая станет универсальной базой под любую верхнюю одежду.

Для повседневного образа на отдыхе блогерша надела черный спортивный костюм на флисе, который дополнила клетчатой рубашкой, завязанной на поясе. Сверху она накинула объмный пуховик. Разбавить однотонный образ Репяхова решила бежевой шапкой и трендовыми уггами на платформе в тон к ней.

Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Таким образом шапки и балаклавы идеально подходят для зимнего сезона, поскольку не только защищают от холода, но и выглядят актуально. Шапки с отворотом можно носить с разными стилями одежды, а балаклавы могут добавить интересный акцент в сочетании с уличным или спортивным стилем.