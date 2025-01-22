Манікюр Селени Гомес і Хейлі Бібер: який відтінок лаку має дуже дорогий вигляд на нігтях

Багато хто з нас вважає, що червоний і чорний манікюр - це вічна класика, яка завжди в тренді. Однак світові знаменитості, такі як Селена Гомес і Хейлі Бібер демонструють, що наймодніший манікюр 2025 року - це шоколадно-коричневий.

РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти, чому такий відтінок має дуже дорогий і стильний вигляд.

Чому варто вибрати шоколадно-коричневий манікюр у 2025 році

Універсальність

Цей колір має гарний вигляд як у повсякденному житті, так і на більш урочистих подіях.

Акцент на природність

Шоколадно-коричневий манікюр має натуральний вигляд, але водночас досить яскравий, щоб привернути увагу.

Легкість у поєднанні з іншими кольорами

Він прекрасно поєднується з більшістю інших відтінків - від нейтральних пастельних до яскравих червоних або синіх.

Якщо ви хочете виділитися із сірої маси, можна вибрати стильний коричневий відтінок із глянцевим покриттям, як у дружини Джастіна Бібера Хейлі Бібер. Такий нейл-арт відома модель вибирає не тільки для урочистих заходів, а й для повсякденного носіння.

Манікюр Хейлі Бібер (фото: instagram.com/haileybieber)

Американська акторка і співачка Селена Гомес, яка полюбляє як традиційний французький манікюр, який вона продемонструвала на "Золотому Глобусі-2025", останнім часом у захваті й від коричневого відтінку. Йому вона віддає перевагу в класичному однотонному виконанні для виходів у світ і яскравих фотосесій.

Манікюр Селени Гомес (фото: instagram.com/selenagomez)

Також на піку популярності шоколадно-коричневий манікюр із хромованим ефектом.

Шоколадно-коричневий манікюр з хром-ефектом - це вишуканий і стильний варіант для тих, хто хоче додати нотку розкоші та сяйва у свій образ. Хромований фініш надає нігтям дзеркальну, металеву поверхню, що робить манікюр ще більш виразним і ефектним. Цей стильний тренд поєднує в собі глибокий, теплий коричневий відтінок з футуристичним металевим блиском.

Манікюр хром (фото: instagram.com/paintedbyjools)

Як виглядає шоколадно-коричневий манікюр з хромом

Гладкий хром

Хром-ефект у шоколадно-коричневому кольорі створює візуально гладку і блискучу поверхню, яка може відбивати світло під різними кутами, створюючи цікаві акценти.

Шоколадний хромований манікюр (фото: instagram.com/harrietwestmoreland)

Тонований хром

Хромовані нігті можуть мати різні відтінки коричневого, від світлого до темного, водночас сяйво надає їм надзвичайної глибини.

Коричнево-шоколадний відтінок (фото: instagram.com/iramshelton)

Матовий хром

Цей стиль передбачає більш м'яке сяйво і не такий яскравий блиск, що робить манікюр більш стриманим і витонченим, але не менш ефектним.