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Ефремову могут отменить приговор: появилось заявление

Среда 23 сентября 2020 18:34
Ефремову могут отменить приговор: появилось заявление
Михаил Ефремов (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Адвокат Михаила Ефремова просит о смягчении приговора

У Михаила Ефремова, которому дали 8 лет колонии, появился новый адвокат. Он просит смягчить приговор его клиенту, потому что его бывший адвокат Эльман Пашаев оказывал на актера давление.

Роман Филиппов указал на то, что Пашаев нарушил "кодекс профессиональной этики адвокатов", а значит Ефремов лишился права на защиту. Поэтому необходимо пересмотреть приговор. Фотографию заявления опубликовал Telegram-канал Mash.

Ефремову могут отменить приговор: появилось заявление

Заявление нового адвоката Ефремова (фото: Telegram-канал Mash)

Сегодня, 23 сентября, Пашаев заявил, что планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.

Ранее Ефремов заявил, что адвокат Эльман Пашаев его подставил и у них был другой договор. Он отметил, что договаривался с адвокатом по поводу совершенно другого приговора.

Напомним, Ефремов рассказал, как ему сидится в тюрьме. По словам российского актера, его содержат в стандартной камере, которая рассчитана на 8 мест. Там находится две одноярусные кровати и четыре двухъярусные.

У Ефремова кровать без соседей. В камере есть стол для всех заключенных и книжная полка. Также имеется телевизор, который показывает около 10 каналов, и еще есть радио, где играет классическая музыка.

В камере также установлена туалетная кабинка, которая отделена перегородками и есть дверь, но она не закрывается. Вместе с актером в камере сидят еще два человека, один из которых является гражданином Беларуси.

Камера у актера для курящих. В СИЗО есть спортзал, но Ефремов отметил, что спортом он не занимается. Он с трудом поднимается на крышу 7-го этажа, где расположена прогулочная площадка.

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Новости Украины Жизнь актерМихаил Ефремов
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